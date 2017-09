Wielkie święto teatru

Już po raz drugi w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyły się Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne. W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 11 spektakli przygotowanych przez amatorskie grupy teatralne z różnych stron Polski. – Teatr ma wywoływać dreszcz emocji, przeżycia, w teatrze trzeba się pośmiać, popłakać, wzruszyć, a refleksja ma przyjść potem. Teatr jest żywym spotkaniem pomiędzy żywymi ludźmi – mówił Jan Peszek.

Relacje. Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne to festiwal, który jak mówią organizatorzy zrodził się z potrzeby znalezienia miejsca wspólnego dla różnych generacji, pretekstu do rozmowy o tym, co łączy pokolenia i pozwala komunikować się bez uprzedzeń. Myślą przewodnią tegorocznej odsłony wydarzenia była nieuchronność konfliktu i negocjacja wspólnych korzyści. Festiwalowe propozycje oceniało jury w składzie: aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, reżyser i pedagog, przewodniczący jury Jan Peszek, aktor teatralny i filmowy, reżyser Błażej Peszek oraz krytyk teatralny Łukasz Drewniak. Podobnie jak w roku ubiegłym prezentacja w wykonaniu aktorów – jurorów oficjalnie zainaugurowała Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne. Publiczność miała okazję obejrzeć spektakl zatytułowany „Pojedynek czyli zabawa w detektywa” w reżyserii Błażeja Peszka na podstawie sztuki „Detektyw” Anthonego Shaffera.

Przesłuchania konkursowe trwały dwa dni. W tym czasie jury obejrzało 11 spektakli przygotowanych przez grupy ze Stalowej Woli, Przemyśla, Lublina, Radomia, Tychów, Chorzowa, Warszawy, Częstochowy i Rzeszowa. W niedzielne popołudnie odbyła się finałowa gala festiwalu podczas, której jury ogłosiło swój werdykt. I miejsce i nagrodę w wysokości 3 tys. zł otrzymał Teatr Reduta Śląska z Chorzowa za spektakl „Stary klamor w dziadkowym szranku” w reżyserii Iwony Woźniak. Drugą nagrodę, w wysokości 2 tys. zł jurorzy wręczyli Grupie Artystycznej T.C.R. z Tychów za spektakl „Gnienie” w reżyserii Marcina Stachonia. Trzecia nagroda w wysokości 1 tys. zł trafiła do Kompanii Teatralnej Mamro z warszawskiej Białołęki za przedstawienie „Niedźwiedź” w reżyserii Grzegorza Reszki. Jury przyznało też trzy równorzędne wyróżnienia z nagrodą w wysokości 500 zł. Wyróżnienia otrzymali: Zespół aktorski Teatru MDK z Rzeszowa czyli Młode Dzielne Kuropatwy za spektakl „Opereta czyli ptasia kaszanka”, aktor Edward Kotłowski oraz reżyserzy Aneta Adamska i Maciej Szukała za ideę i realizację projektu-spektaklu „Odkąd zniknęła…”, Krzysztof Kulbicki za rolę w spektaklu „Gnienie” Grupy Artystycznej T.C.R. z Tychów. Ponadto Jan Peszek ufundował nagrodę specjalną w wysokości 500 zł. Jest to „nagroda aktora schaefferowskiego dla nowego aktora schaefferowskiego”, którą otrzymał Marcin Fortuna. Nagrodę publiczności otrzymała Grupa Artystyczna T.C.R. za spektakl „Gnienie”.