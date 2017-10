Wielki Start w Pysznicy padł

Bardzo miłą niespodziankę sprawiły piłkarki Olimpii Solo Pysznica. Podopieczne trenera Tomasza Ubermana pokonały aspirujący do awansu Start Jarosław. Wcześniej ta sztuka udała się tylko Resovii.

– Dziewczęta zagrały bardzo dobry mecz, szczególnie pod kątem wolicjonalnym. Nie odpuszczały na moment rywalkom, walczyły ambitnie od początku do końca i mogą być dumne ze zwycięstwa nad silnym Startem – powiedział trener Uberman.

Świetnie w bramce Olimpii spisywała się Weronika Jabłońska, która dwukrotnie wygrywała pojedynki „sam na sam” z piłkarkami z Jarosławia oraz Justyna Krzysztoń, która nie dała zrobić przysłowiowego sztycha liderce klasyfikacji króla strzelców Paulinie Pawlak.

Wynik meczu został ustalony po przerwie. W 63. minucie dała prowadzenia Olimpii Joanna Piskorowska. Dwie minuty później wyrównała Kinga Oczkowska, a w 73. minucie zwycięstwo zapewniła naszej drużynie jej najskuteczniejsa zawodniczka Dominika Oszust.

Powody do zadowolenia miał także po ostatniej kolejce trener Stali Aquila, Sebastian Janiec. Jego drużyna wygrała wyjazdowe spotkanie w Laskach z Koroną Tuchla. Dwie z trzech bramek zdobyła Weronika Kupiec, a jedną Natalia Serwacka.

OLIMPIA SOLO PYSZNICA – START JAROSŁAW 2:1 (0:0)

1-0 Piskorowska (63), 1-1 Oczkowska (65), 2-1 Oszust (72)

OLIMPIA: Jabłońska – Krzysztoń, Bis, Brak, Smosna (72 Surowaniec), Drobek, Stępień, Pałamarz (80 Parus), Piskorowska (77 Drozdowska), Krzemińska, Oszust.

KORONA TUCHLA – STAL AQUILA 0:3 (0:1)

0-1 Kupiec (40), 0-2 Kupiec (55), 0-3 Serwacka (73)

STAL AQUILA: Mączka – Włodarczyk, Woźniak, Kobylarz, Czuba, Trawińska, Juda, Kupiec, Serwacka, Skora, Zbęk.