Wielka Orkiestra zagra w powiecie niżańskim

W najbliższą niedzielę, już po raz 25. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na terenie powiatu niżańskiego akcję poprowadzi sztab w Rudniku nad Sanem, który swoją siedzibę będzie miał w budynku Publicznego Gimnazjum im. Orląt.

Tam w niedzielę o godz. 17 odbędzie się uroczysty finał WOP. Będą występy artystyczne, pokaz karate, licytacje, domowe wypieki i słynną „Rudnicką Pajdę”.

Dodatkową imprezą przy finale będzie Podkarpacki 24 godzinny Maraton Siatkówki, który odbędzie się 14 i 15 stycznia w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Całkowity dochód z niego zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Turniej rozpocznie się 14 stycznia o godz. 19. Przez całą noc, aż do godziny 8 rano w niedzielę trwać będą zmagania w ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki SWVA Stalowa Wola. Od godz. 8 do 10 zaplanowano rywalizację Vega MOSIR Stalowa Wola. Po niej, około godz. 10 na boisku zmierzą się AKS Orkan Nisko – KS Karpaty Krosno (mecz ligi juniorów). Kolejne rozgrywki rozpoczną się o godz. 15. Zmierza się piłkarze Stali Stalowa Wola i piłkarze Sokoła Nisko, strażacy, policjanci i samorządowcy. O godz. 15 na płytę hali wyjdą juniorzy Asseco Resovia Rzeszów, którzy zmierzą się z Old Boys Orkan Nisko, a po nich Mistrzowie Polski Sędziów Sędziów Rzeszowa z Appgo Rzeszów.

Turniej zwieńczy o godz. 20 światełko do nieba w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przez cały dzień ulicach Rudnika, Niska i innych miejscowości powiatu niżańskiego kwestować będą oznakowani wolontariusze.