Nie wiedziałam, czy przeżyję tę wyprawę

Karolina Kozioł pochodzi z niżańskiego osiedla Podwolina. Chociaż ma zaledwie 22 lata, to już może pochwalić się kilkoma sukcesami na swoim koncie. Niedawno udało jej się zrealizować kolejne marzenie. Już wkrótce do księgarni trafi jej pierwsza książka.

O sukcesach Karoliny pisaliśmy na łamach „Sztafety” dwukrotnie. Po raz pierwszy w 2015 roku, gdy jej jednominutowy film pod tytułem „Cichy świadek” otrzymał dwie nagrody w USA. W 2016 roku 22-latka spełniła kolejne ze swoich marzeń. W Afryce nakręciła piętnastominutowy dokument „Kłamstwa na wolności” opowiadający o religii islamu.

Biedni, ale szczęśliwi

„Poszukiwacz marzeń. Z kamerą na wojnie w Brazylii” – taki tytuł nosi autorska książka niżanki. Powstała dzięki zapiskom z półtoramiesięcznej podróży po Brazylii, piątego pod względem wielkości państwa świata i największego pod względem powierzchni i liczby mieszkańców w Ameryce Południowej.

To reportaż opowiadający o brazylijskich slumsach. Znajdziemy w nim dawkę motywacji do życia, mimo że nie zawsze jest ono łatwe. Autorka chciała w nim pokazać, że każdy z nas powinien doceniać to, co ma. Bohaterowie, z którymi miała okazję rozmawiać, nie mieli nic. Żyli w nędzy. Mimo wszystko, każdy z nim na zadawane przez Karolinę pytanie odpowiadał, że jest szczęśliwy.

To książka opowiadająca o historii Brazylii i jej większych miastach, między innymi takich jak Sao Paulo. O byłej stolicy Rio de Janeiro, a także o fawelach, dzielnicach nędzy, w których domy budowane są tektury czy dykty.

– Na początku w ogóle nie myślałam o tym, aby wydać książkę. Pisałam pamiętnik z podróży dla samej siebie. Ułożyłam to w całość i powstało sto stron czystego tekstu. Pomyślałam, że spróbuję i wyślę je do wydawnictwa. Od razu dostałam odpowiedź, że są zainteresowani. Bardzo im się podobał ten reportaż. Pytali, czy mam zdjęcia. Dziwili się, że przeżyłam tę wyprawę – opowiada z uśmiechem Karolina.

