Wieczór poetycki Jacka Kotwicy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli Stowarzyszenie Literackie „Witryna” zapraszają na wieczór autorski Jacka Kotwicy. Spotkanie promujące zbiór wierszy „Pomost Kładka Krok” odbędzie się w czwartek, 23 marca o godzinie 18.00 w MBP przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, (sala bankietowa, II piętro),

Jacek Kotwica, znany w środowisku literackim także jako Jacenty, urodził się w Stalowej Woli, w tak zwanej rodzinie robotniczej, w której tradycje artystyczne pozostawały w stanie uśpienia. Życie jednak dość szybko zaczęło dochodzić do głosu. Najpierw w postaci lektur, potem niewinnych osobistych notatek, by w końcu w okresie przedstudenckim powstał pierwszy wiersz z prawdziwego zdarzenia, uznany również przez innych. Jeśli chodzi o publikacje, doszło do nich po zetknięciu ze stalowowolskim środowiskiem literackim Stowarzyszenia „Witryna”. Jacek Kotwica prezentował swoje wiersze w almanachach poetyckich w prasie regionalnej i wojewódzkiej pod pseudonimem Jacenty. W 2015 roku ukazał się zbiór „Wiersze rozproszone 2007-2015”. Obecnie prezentowany zbiór „Pomost Kładka Krok” jest bardziej jednorodnym zbiorem wierszy inspirowanych kontemplację dzieł sztuki, a w szczególności obrazów abstrakcyjnych. – Całym sobą dedykuję ten zbiór wierszy mądrej intuicji Czytelnika – pisze poeta we wstępie do promowanego zbioru wierszy.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. J. Paderewskiego w Stalowej Woli.