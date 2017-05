Wieczór autorski Anny Janko

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza na spotkanie z Anną Janko, poetką, pisarką, felietonistką, autorką kilku tomików wierszy, bestsellerowych powieści „Dziewczyna z zapałkami” i „Pasja według św. Hanki” oraz książki „Mała Zagłada”. Spotkanie odbędzie się w ramach spotkań Dyskusyjnych Klubów Książki, ale przyjść na nie może każdy zainteresowany. Spotkanie odbędzie się 10 maja na godzinę 18, do Filii Nr 2 przy ul. Siedlanowskiego 3.

Anna Janko urodziła się 27 sierpnia 1957 w Rybniku na Górnym Śląsku. Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę magisterską napisała u prof. Marii Janion. W latach 90-tych pracowała w Wydawnictwie Dolnośląskim a następnie w warszawskiej oficynie „Prószyński i S-ka”. Współpracowała z II programem Polskiego Radia (2002-2005), z pismem „Pani”, a od roku 2007 jest stałą felietonistką miesięcznika „Zwierciadło”.

Zadebiutowała jeszcze jako nastolatka wierszami opublikowanymi w dwutygodniku „Życie Literackie”. W 1977 roku ukazał się jej debiut książkowy „List do królika doświadczalnego”. Następne tomy poetyckie to: „Wykluwa się staruszka” (1979); „Diabłu świeca” (1980, Nagroda Gdańska Książka Roku); „Koronki na rany” (1988); „Zabici czasem długo stoją” (1995); „Świetlisty cudzoziemiec” (2000, nominowany do Nagrody Nike); „Du bist Der” (niemieckojęzyczny wybór wierszy, Berlin, 2000), „Wiersze z cieniem” (2010) i ostatnio, we wrześniu 2016, „Miłość, śmierć i inne wzory” (wybór poezji).

W 2007 roku ukazała pierwsza książka prozatorska Anny Janko, „Dziewczyna z zapałkami” – powieść realna, traktująca o życiu zwykłej kobiety w czasach PRL-u. W roku 2012 Wydawnictwo Literackie opublikowało kolejną „Pasję według św. Hanki” – opowieść o potężnej sile miłości, która jak demon, zarazem tworzy i niszczy, prowadzi na szczyty egzystencjalnych doznań, ale także porzuca na krawędzi, spycha na dno, w pobliże śmierci. Obie powieści przyniosły Autorce liczne nagrody i nominacje (m.in. Nagrodę Literacką im. St. Reymonta i nominacje do nagród: Gryfia, Nike i Angelus). W tym samym roku (2012) ukazały się jeszcze: „Boscy i nieznośni. Niezwykłe biografie” oraz wyróżniona na ogólnopolskim konkursie im. Kornela Makuszyńskiego książeczka dla dzieci „Maciupek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w brzuchu Mamy”.

Opublikowana w 2015 roku „Mała zagłada” to opowieść o destrukcyjnej sile wojny, a dokładniej o zagładzie małej zamojskiej wsi Sochy, którą Niemcy spacyfikowali 1 czerwca 1943 roku. Wystarczyło parę godzin, by wieś przestała istnieć. Budynki zostały spalone. Mieszkańcy rozstrzelani. Z 88 domów pośród zgliszczy pozostał jeden, nieliczni dorośli i kilkoro dzieci. Spośród bliskich pisarki przeżyła tylko jej mama z dwójką swojego młodszego rodzeństwa. Jak pisze Anna Janko: „Wojna nie umiera nigdy. Tylko zmienia mundury. Ma sesje wyjazdowe do innych krajów. Ma dni, kiedy odsypia wielki morderczy wysiłek, a wtedy pracują jej cisi pielęgniarze. Obmyślają taki pokój, jaki byłby dla niej najlepszy, i polerują narzędzia”.

„Mała zagłada” stała się ważnym głosem w dyskusji o tzw. wojennej traumie drugiego pokolenia i otrzymała wiele nagród (m.in. Nagrodę miesięcznika „Nowe Książki”, „Warszawską Premierę Literacką”, „Nagrodę Literacką miasta st. Warszawy”, Nagrodę Literacką „Gryfia”, a także nominację do nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej. Jako jedna z dwóch polskich książek, „Mała zagłada” znalazła się w finale Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2016.

Anna Janko jest także autorką dramatu „Rzeź lalek” i słuchowiska „Śmierć to dobry początek”. Jest członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i polskiego PEN-clubu. Mieszka w Józefowie pod Warszawą.

Podczas spotkania w MBP będzie możliwość zakupu książek Anny Janko oraz zdobycia autografu autorki.