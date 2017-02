Z wicemarszałkiem o koniecznych remontach

Budowa ronda w Krzeszowie, remont drogi wojewódzkiej Kopki – Krzeszów – Cieszanów oraz drogi wojewódzkiej przez Zarzecze. Między innymi o tych inwestycjach rozmawiano w niżańskim starostwie powiatowym w czasie spotkania z wicemarszałkiem województwa podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem. Uczestniczyli w nim nie tylko włodarze powiatu, ale i tworzących go gmin.

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy starosty niżańskiego Roberta Bednarza. Na zaproszenie starosty odpowiedzieli, oprócz Romaniuka, Lesław Kornak dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Lidia Błądek oraz burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu niżańskiego.

Głównym założeniem spotkania było omówienie zamierzeń inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów, realizowanych i planowanych, na drogach wojewódzkich na terenie powiatu niżańskiego. Jak tłumaczył w czasie spotkania Robert Bednarz, drogi wojewódzkie przebiegające przez powiat niżański wymagają remontów i przebudowy. Okazuje się jednak, że w tym roku, jak i w przyszłych latach, przynajmniej na kilku odcinkach można spodziewać się pierwszych prac. Wicemarszałek Bogdan Romaniuk potwierdził, że przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w Jeżowem do węzła S-19 Podgórze, a także że powstanie droga wojewódzka nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica–Sieraków dodatkowo na tym odcinku powstanie most na Tanwi.

Swoje wnioski i sugestie mieli także włodarze gmin. Ich zdaniem wśród zadań których powinien podjąć się zarząd Województwa Podkarpackiego jest m.in.: budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 863 w Krzeszowie, poprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Cieszanów wraz z budową chodnika w Kopkach, remont drogi wojewódzkiej nr 858 od mostu w Harasiukach do granicy powiatu niżańskiego oraz remont drogi wojewódzkiej nr 858 przez Zarzecze, a także budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki na terenie gminy Jeżowe.

Zarówno wicemarszałek, jak i starosta niżański zapewnili, że zgłoszone przez wójtów i burmistrzów wnioski przekażą marszałkowi województwa. Czy któraś ze zgłoszonym inwestycji doczeka się w najbliższych latach realizacji? Odpowiedzi na to pytanie szybko nie poznamy.