Wianki popłynęły z nurtem Dąbrówki

[Zdjęcia i film] 25 czerwca w miejscowości Orliska Żupawskie, gmina Grębów, odbyła się impreza pod hasłem „Noc świętojańska”. Były występy artystyczne, konkursy, gry, zabawy oraz puszczanie wianków na wodę.

Noc Świętojańska, nazywana inaczej Wigilią Św. Jana, jest świętem, które co roku obchodzi się tego samego dnia. Data Nocy Świętojańskiej jest bardzo zbliżona do daty Nocy Kupały, ponieważ są to święta pokrewne. Noc Kupały to słowiańskie obchody sobótki, związane z letnim przesileniem słońca. Noc Świętojańska obchodzona w nocy z 23 na 24 czerwca to próba zintegrowania przez chrześcijaństwo pogańskich obrzędów.

Podczas wigilii św. Jana bardzo często pali się ogniska, których zadaniem jest zapewnienie zdrowia i urodzaju na kolejny rok. Na wodę rzucane są również wianki z kwiatów.

W gminnej imprezie w Orliskach Żupawskich uczestniczyły trzy zespołu ludowe: „Perełki”, „Koniczyna” i „Stalowianki”. Każdy z nich przed zgromadzoną publicznością zaprezentował autorskie utwory muzyczne.

Podczas gminnego wydarzenia odbył się również konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański. Ex aequo na pierwszym miejscu znalazły się: Julia Perłowska, Zespół „Perełki” oraz Zespół „Koniczyna”.

Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach imprezy. Specjalnie na nich czekały konkursy sportowe oraz puszczanie wianków na wodę.