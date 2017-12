„Wesoła gromadka” przy wigilijnym stole

[Zdjęcia] Już po raz kolejny członkowie Klubu „Wesoła gromadka” spotkali się przy wigilijnym stole. W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli mieszkańcy Osiedla Fabrycznego składali sobie życzenia, kolędowali i obdarowywali się prezentami.

Tegoroczny, trzeci już wieczór wigilijny przygotowany został przez społeczność Klubu „Wesoła gromadka” czyli dzieci i ich rodziców, a także przez organizatorów społeczności lokalnej i pracowników MOPS-u.

To coroczne spotkanie ma na celu miłe spędzenie czasu, podsumowanie tego co udało się w tym roku wspólnie zrobić oraz wzajemne złożenie sobie świątecznych życzeń.

Żeby wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych i spełnić ich marzenia, pracownicy MOPS-u po raz kolejny zorganizowali akcję „Mikołajki z bajki”.

- Dzieci w okresie listopadowym piszą listy do świętego Mikołaja. Mamy określoną kwotę 90 złotych, także rodzice kontrolują żeby te dziecięce marzenia nie przekroczyły tej kwoty. Najmłodsi przygotowują piękne i okazałe listy, które następnie wrzucają do do mikołajkowej skrzynki. Z kolei naszą rolą jest znalezienie wśród lokalnych, stalowowolskich firm „Mikołajów”, którzy zechcieliby spełnić te dziecięce marzenia. W tym roku obdarować nasze dzieci prezentami postanowiły takie przedsiębiorstwa jak: Miejski Zakład Komunalny, Thoni Alutec oraz Liugong Dressta Machinery – mówi Agnieszka Chruściel, organizator społeczności lokalnej.

Dzieci napisały, aż 27 listów, w których prosiły o kuchnie do gotowania, samochody, roboty, lalki czy klocki lego. Mikołaj wysłuchał próśb dzieci i podczas wspólnej wigilii wręczył wszystkie prezenty. To był właśnie moment, na który najmłodsi z niecierpliwością czekali, dlatego radość była ogromna.

Kolacja wigilijna w całości została przygotowana przez rodziców dzieci należących do klubu. Na stole znalazły się tradycyjne potrawy takie jak: barszcz z uszkami, kapusta z grochem, kluski z makiem, śledzie, sałatki oraz wspaniałe ciasta.