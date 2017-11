Wernisaż polsko-amerykański w krzeszowskim GOK-u

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie zaprasza na wernisaż z udziałem dwóch wyjątkowych artystek. W piątek, 1 grudnia, nastąpi zetknięcie dwóch różnych stylów i poniekąd także dwóch różnych kultur, polskiej i amerykańskiej, bowiem w galerii GOK-u zawisną obrazy Marii Nowak z New Jersey i Moniki Krupy z Koziarni. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 16 w Galerii Wystaw GOK Krzeszów.

Maria Nowak to artystka pochodząca z Podkarpacia, która pod koniec lat 90' wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Artystka zamiast pędzli i farb, do wykonania swoich dzieł używa różnego rodzaju ziaren, którymi w wyjątkowy sposób „maluje” obrazy.

Monika Krupa z kolei pochodzi z Koziarni w gminie Krzeszów i tutaj też prowadzi obecnie swoją działalność artystyczną. Podczas wernisażu zaprezentuje obrazy malowane techniką olejną, a także rzemiosło artystyczne.

Malwina Szałęga