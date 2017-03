[Zdjęcia] Przed kilkoma dniami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu pod hasłem „Wenecka noc, wenecki bal” zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski.

Karnawał w Wenecji to czas, w którym królują bale, maskarady i zabawy. Rozpoczyna się w dniu święta Trzech Króli, kończy zaś we wtorek przed Środą Popielcową, rozpoczynającą okres Wielkiego Postu i czas oczekiwania na Wielkanoc. Głównymi atrybutami karnawału są maski pochodzące z różnych regionów Włoch, piękne kreacje kobiet i oczywiście niezwykle misterne fryzury wykonane przez mistrzów fryzjerstwa. Młodzi adepci fryzjerstwa w swoich pracach mieli nawiązać do weneckiego karnawału.

W konkursie uczestniczyło 21 reprezentantów z 8 szkół z województwa podkarpackiego m.in.: z Kolbuszowej, Rzeszowa, Sędziszowa Małopolskiego, Trzciany, Jeżowego, Tarnobrzega i Krosna.

Uczestników oceniała komisja sędziowska w składzie: przewodniczący: dr Marcin Pilarski – dyrektor ZSP 1 w Tarnobrzegu, Danuta Dziadura – kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnobrzegu, Bożena Ogórek – mistrz fryzjerski, Anna Przywara – stylistka fryzur oraz Piotr Przywara – mistrz fryzjerski.

Decyzją sędziów I miejsce zajęła Magdalena Gawron z Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim. Drugie przyznano Katarzynie Dul z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, a trzecie Angelice Hocyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie.

Nagrodę Publiczności otrzymała Klaudia Kwapisz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.

Organizatorami konkursu, który odbył się pod patronatem prezydenta Tarnobrzega, były nauczycielki przedmiotów fryzjerskich: Barbara Kozioł, Ewa Kwiatkowska, Ewa Język, Monika Czernik i Edyta Siudak.