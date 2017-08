Warunkowe dofinansowanie dróg na terenie byłej HSW

Stalowa Wola otrzyma jednak dofinansowanie modernizacji dróg na terenie byłej HSW i budowę nowej drogi przez ten teren. Kwota prawie 10 mln zł. ma zasilić budżet tego projektu mimo, że w pierwszym etapie oceny wniosek przedstawiony przez stalowowolskich urzędników nie przeszedł.

– W pierwszym etapie oceny tego wniosku przegraliśmy z samorządami, które mają bezpośredni dojazd do węzłów autostradowych. Samorządy, które są bezpośrednio przy drogach szybkiego ruchu, przy autostradach na wstępie otrzymywały po 30 punktów. Stalowa Wola nie ma tego komfortu. Wykonujemy olbrzymie zabiegi aby otrzymać to dofinansowanie. Marszałek województwa podjął decyzję ze względu na strategiczne znaczenie rozwoju Stalowej Woli, rozwoju strefy ekonomicznej i Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej – tłumaczy Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Dotacja na budowę nowej drogi i modernizację już istniejących na terenie byłej Huty nie jest jednak pewna na 100 proc., bo marszałek województwa obiecał ją z oszczędności na innych projektach. – Dostaliśmy to dofinansowanie w sposób warunkowy. Kwota 10 mln zł. będzie przekazywana z oszczędności, które będą uzyskane na innych dużych projektach realizowanych w województwie. To odważna decyzja również dla nas, ale z punktu widzenia całego nowego układu komunikacyjnego, nowej sieci dróg, którą tworzymy w obrębie strefy ekonomicznej, uważam, że jest to dla nas wielka szansa, żeby z tej propozycji skorzystać, aby po te pieniądze sięgnąć i zrealizować tę inwestycje, która będzie kosztowała blisko 13,5 mln zł. – powiedział prezydent Nadbereżny.

Z jakich oszczędności mają pochodzić środki? – To są oszczędności, które będą uzyskane na przetargach w ramach inwestycji drogowych marszałka województwa podkarpackiego, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tam są duże zadania, duże węzły autostradowe i liczymy na to, że te oszczędności się znajdą.

Co w przypadku, jeśli takich oszczędności nie będzie? – Będziemy szukać wtedy środków czy to z budżetu państwa, czy innych projektów, natomiast ja jestem przekonany, że te oszczędności będą, takie są zapewnienia. Ta droga z punktu widzenia funkcjonowania strefy ekonomicznej jest niezbędna. Nie ukrywam, że jest pewne ryzyko, natomiast uważam, że należy podejmować odważne decyzje, bo one są w interesie miasta, w interesie przedsiębiorców. Podkreślę, że te kilkadziesiąt zakładów, które są w tej tradycyjnej części Huty Stalowa Wola płacą kilkanaście milionów złotych rocznie do budżetu. Miasto Stalowa Wola inwestując od lat w inne części strefy i w końcu musi oddać im sprawiedliwość i stworzyć równe warunki do prowadzenia biznesu – tłumaczy prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.