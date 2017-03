Warsztaty teatralne i literackie

18 marca zapraszamy wszystkich chętnych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza na Warsztaty Teatralne a także na Warsztaty Literackie „Wers”.

Warsztaty Teatralne przewidziane są dla dzieci w wieku 6-12 lat. Uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć, jak wygląda praca aktora, jego zmagań z ciałem, głosem i słowem w warunkach sceny. W programie warsztatów przewidziano ćwiczenia integrujące grupę, rozwijające wyobraźnię, gry i zabawy teatralne, pokonywanie nieśmiałości, tremy, ćwiczenia ze świadomości ciała, pracę nad głosem, elementarne zadania aktorskie.

Podczas zajęć ich uczestnicy będą mogli zdobyć również istotne informacje na temat form teatralnych, tradycji czy historii teatru. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 18 marca o godzinie 11, na parterze budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, w kawiarence. Poprowadzi je animatorka kultury Monika Karczmarczyk.

Tego samego dnia zapraszamy do biblioteki również młodych twórców literatury na Warsztaty Literackie „Wers”. Warsztaty adresowane są do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów, którzy już piszą własne teksty i pragną doskonalić swój warsztat literacki oraz zaprezentować swoją twórczość w gronie osób o podobnych zainteresowaniach. Młodzi literaci pod fachowym nadzorem mogą szkolić swój warsztat, a po zajęciach w grupie, każdy może liczyć także na indywidualne konsultacje. Na Warsztaty Literackie „Wers” zapraszamy 18 marca o godzinie 10.30, na II piętro budynku przy ul. ks. J. Popiełuszki 10, do sali spotkań nr 2. Poprowadzą je Joanna Rybak oraz Stanisława Bieńko – Stachyra.