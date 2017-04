Warsztaty pisania z autorem „Operacji Aksamit”

9 maja w Nisku gościć będzie autor bestsellerowych powieści kryminalnych Krzysztof Koziołek. Młody pisarz przyjedzie na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której poprowadzi warsztaty pisania kryminałów.

Warsztaty pod hasłem „Literacka bestia nadchodzi” rozpoczną się o godz. 12.30 i potrwają do godz. 15. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy. Te przyjmowane są do 4 maja.

Krzysztof Koziołek to postać doskonale znana fanom kryminałów. 39-letni absolwent politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, z zawodu pisarz i dziennikarz, zadebiutował dziesięć lat temu powieścią sensacyjną „Droga bez powrotu”. Dwa lata później wydał kryminał „Święta tajemnica”, nominowany do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, zaś w 2010 r. ukazała się powieść sensacyjno-przygodowa „Miecz zdrady”. Za tę ostatnią autor został zgłoszony do Paszportu Polityki 2010 i nominowany do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego.

W 2011 roku Krzysztof Koziołek otrzymał Lubuską Nagrodę Literacką dla najbardziej obiecującego lubuskiego pisarza. W 2016 roku jego kryminał retro „Furia rodzi się w Sławie” został nominowany do nagrody Kryminalna Piła za najlepszy polski kryminał miejski. Autor ma na koncie 11 wydanych powieści, kolejne są w przygotowaniu.

Szczegóły dotyczące warsztatów z pisarzem pod numerem tel. 15 84 12 100 lub 15 68 72 453.