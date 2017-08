Warsztaty lalkarskie w MDK

[Zdjęcia] Jak umiejętnie wykorzystywać proste formy plastyczne do przekazania treści dydaktycznych i wychowawczych w sposób atrakcyjny i przykuwający uwagę dzieci – wiedzą uczestnicy wakacyjnych warsztatów lalkarskich. Zajęcia zorganizowane zostały przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli.

– Warsztaty powstały z myślą o rozbudowie teatru lalkowego „Przytulanka”, a przy okazji pomyślałam, że skoro ja mam skorzystać i rozwijać swój warsztat, to może ktoś z okolic również jest zainteresowany lalkami, a jeśli nie to byłaby to okazja, żeby wzbudzić to zainteresowanie. Ponadto takie warsztaty to jest świetna zabawa, która rozwija zdolności manualne zarówno osób dorosłych jak i dzieci – mówi Janina Wań, prowadząca tetr lalkowy „Przytulanka”.

Warsztaty trwające od 14 do 25 sierpnia zgromadziły dzieci i dorosłych, którzy chcieli rozwinąć swoje artystyczne zdolności, poszerzyć horyzonty o dotąd nieznane dziedziny oraz spędzić wspólnie i aktywnie wakacyjne chwile.

– Musieliśmy podzielić sposób wytwarzania lalek. Dla dzieci oczywiście taki bezpieczniejszy, który polegał na rzeźbieniu, oklejaniu, malowaniu. Natomiast dorośli mogli już dostać nóż do styropianu czy piłę do drewnianej sklejki – dodaje Janina Wań.

Lalki w dużym stopniu powstają właśnie ze styropianu, ale są też elementy ze sznurka, drutu, sklejki, masy papierowej oraz oczywiście różnokolorowch tkanin. Projekty wzorowane były na dawnych marionetkach.

– Grupa jest bardzo aktywna, panie dzielnie piłują, używały nawet wiertarki. Takie lalki typowo teatralne są dość skomplikowane, wymagają trochę pracy i wiedzy jak je zrobić, żeby były późnej funkcjonalne – wyjaśnia Paulina Kara, lalkarka i współprowadząca warsztaty.