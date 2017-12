Walka o kościół (1)

W niedzielę 2 grudnia 1973 roku w Stalowej Woli odbyła się wielka uroczystość poświęcenia nowego kościoła. Zgromadziła tysiące ludzi, mimo wprowadzenia przez władze w ten dzień obowiązku pracy w Hucie.

Mimo przejmującego zimna uroczystość poświęcenia zgromadziła dwadzieścia tysięcy wiernych. Oprócz nich w poświęceniu świątyni licznie uczestniczyło duchowieństwo: księża, zakonnicy i zakonnice, siedmiu biskupów. Nowy, o surowym jeszcze wnętrzu kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski poświęcał metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła.

Będzie kościół

W latach 50. zeszłego wieku Stalowa Wola rosła. To już nie było przedwojenne osiedle; zbudowano nowe bloki, rozbudowano Hutę, zwiększyła się kilka razy liczba mieszkańców. Kościół był jeden, mały, drewniany z czasów okupacji niemieckiej. Wcześniejsze starania o postawienie nowej świątyni nie dały rezultatu. Przełom polityczny jaki dokonał się w Polsce w październiku 1956 r. otworzył szansę budowy nowego kościoła w Stalowej Woli. Członek Rady Zakładowej Huty Edmund Lubojański w rozmowie z proboszczem ks. Skoczyńskim zaproponował, aby rozpocząć starania o budowę kościoła. Ks. Skoczyński uznał, że sprawę postawienia kościoła trzeba przedstawić na posiedzeniu specjalnej komisji rządowej z władzami miasta i mieszkańcami Stalowej Woli. Mistrz murarski Lubojański dobrawszy sobie współpracownika Stanisława Zarzyckiego miał na tym zebraniu reprezentować zgodnie z wolą ks. Skoczyńskiego sprawę budowy kościoła. Wniosek jaki zgłosił Lubojański na zebraniu z komisją rządową przeszedł i wtedy określono miejsce, gdzie można zbudować kościół i plebanię. Uzasadniając wniosek komisji spraw różnych o potrzebie budowy świątyni, napisano: Z uwagi na dużą liczbę wierzących i praktykujących katolików w Stalowej Woli, kościółek św. Floriana jest za szczupły i w związku z koniecznością pozostawania ludzi w czasie praktyk religijnych na placu kościelnym, zwłaszcza jesienią i zimą, istnieje możliwość zachorowań, a tym samym absencji w pracy. W grudniu 1956 roku wyznaczono teren pod budowę kościoła przy skrzyżowaniu ulicy Staszica i szosy rozwadowskiej z ulicą 1 Maja. Nawiązano w ten sposób do przedwojennych planów urbanistycznych. Plac znajdował się między blokami miasta a chałupami Pława. W przyszłości teren ten miał stać się centralną częścią miasta.

Nadzieje

19 grudnia 1956 roku powołano Komitet Budowy Kościoła, na jego czele stanął proboszcz ks. Józef Skoczyński, zastępcą został Marian Nawalany, wiceprezesami Edmund Lubojański i Jan Jachimowicz, sekretarzem Jan Sufliński, skarbnikiem Józef Dobrzycki, członkami: Jan Niemczyk, Wacław Todor, Mieczysław Kupiec, Feliks Kwiatkowski, Alfred Kwiatkowski, Eugeniusz Horky, Andrzej Zakrzewski, Jan Pożarycki, Piotr Cetnarski, Wojciech Janiec, Bogusław Bednarz, Stanisław Jaśkiewicz i Stanisław Madej. Budową kościoła miał kierować Marian Nawalany, nad zaopatrzeniem czuwać Feliks Kwiatkowski, a głównym księgowym nominowano Władysława Niemczyckiego. Odzyskano część materiałów budowlanych, które przed wojną zdeponowano na terenie Zakładów Południowych, a w czasie okupacji dyrekcja Zakładów je przejęła i wykorzystała. Zaczęto gromadzić materiały budowlane, na potrzeby nowego kościoła zaczęła pracować cegielnia w Zarzeczu koło Niska. Tymczasem trwały starania o formalną akceptację placu pod budowę kościoła, które ostatecznie zakończono 12 czerwca 1958 roku. Z taką datą Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stalowej Woli wydał decyzję zezwalającą na budowę kościoła na otrzymanej nieodpłatnie parceli przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z szosą rozwadowską.10 Ale plac pod budowę poświęcił ks. Skoczyński 27 października 1957 roku. Wtedy to w miejscu przyszłego ołtarza ustawiono duży krzyż. Na placu stanął w tym czasie magazyn z pustaków na składowanie materiałów i na pomieszczenia gospodarcze.

Dwa tygodnie potem, gdy Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego w Rzeszowie zatwierdziła lokalizację ogólną kościoła, 1 lutego 1957 r. rozpisano konkurs zamknięty na wstępny projekt budowy świątyni. Wzięło w nim udział trzech architektów z Warszawy i dwóch z Krakowa. Komisja ostatecznie zdecydowała, że będzie realizowana praca Jana Bogusławskiego z Warszawy. Sam autor zobowiązał się wykonać kompletną dokumentację do 25 listopada 1957 roku. Ostatecznie projekt, po pewnych korektach, zatwierdził Wojewódzki Zarząd Architektoniczno-Budowlany w Rzeszowie w lipcu 1958 roku.

Nim ruszyła budowa świątyni czyniono starania, aby stworzyć podstawy materialne budowy kościoła. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy wśród mieszkańców Stalowej Woli. Ludzie z Huty i nie tylko opodatkowali się na budowę kościoła (w 1958 r.) m.in. główny inżynier zakładu mechanicznego inż. Talma, dyr. naczelny Huty inż. Józef Waniek, który później miał kłopoty, bo mu na jednym z zebrań partyjnych wytknięto, że płaci na budowę kościoła. Ale mimo partyjnych nacisków, łożył co miesiąc na budowę kościoła. Po wypłacie w Hucie członkowie Komitetu Budowy Kościoła chodzili od mieszkania do mieszkania i zbierali zadeklarowane składki na budowę kościoła. Były to indywidualne zobowiązania. Akcja była niejawna. Mało było takich, którzy odmawiali składki. Kuria biskupia w Przemyślu wyraziła zgodę na emisję tzw. cegiełek o nominale od 2 do 50 złotych, które rozprowadzano wśród pracowników Huty. Trzeba zaznaczyć, że Huta włączyła się do prac organizacyjnych budowy kościoła. Delegatem do KBK z ramienia dyrekcji HSW był Wojciech Rybczyński (był on przedstawicielem Huty i partii!) Z Rady zakładowej do KBK wchodził Jan Jelonkowski, z Rady Robotniczej Józef Lipa i Jan Pożarycki. Ale ta idylla długo nie trwała.

Kamień węgielny, a potem represje

9 czerwca 1958 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła. Wykopy pod fundamenty wykonywali mieszkańcy miasta. Władze krzywym okiem patrzyły na uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego i nie wyrażały zgody na jej odbycie. 12 października 1958 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego, czego dokonał biskup ordynariusz przemyski Franciszek Barda. W uroczystości nazwanej potem przez miejscowe władze „nielegalną mszą polową”, wzięły udział tłumy mieszkańców Stalowej Woli i okolicznych miejscowości. Według komunistycznych prominentów poświęcenie kamienia węgielnego było „zachętą do manifestacji przeciwko miejscowej władzy”. Prokuratura powiatowa w Nisku po tej uroczystości skierowała do sądu oskarżenie ks. Józefa Skoczyńskiego o nielegalne redagowanie i rozpowszechnianie odezwy wzywającej ludność do składania datków pieniężnych i do wzięcia udziału w uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego bez uprzedniego podania tychże odezw do ocenzurowania przez upoważnione do tego organy państwowe. Wcześniej zaczęły się szykany wobec osób, które pracowały w Komitecie Budowy Kościoła. Jan Pożarycki, Bogusław Bednarz i Andrzej Zakrzewski w 1958 r. dostali wymówienie z pracy. Pożarycki na jubileusz swojej pracy (1938-1958). Niektórzy pracownicy HSW działający w KBK musieli odejść z Huty do innych zakładów. M.in. do „Siarki” odszedł inż. Jan Sufliński, inż. Wacław Todor. Około 200 osób zostało zwolnionych lub zmuszonych do zwolnienia. Inż. M. Nawalany został w 1959 roku przeniesiony do innej elektrowni i w ten sposób został odsunięty od działalności w KBK. Z Elektrowni zmuszeni zostali do odejścia inżynierowie Kazimierz Zaniewski i Władysław Niemczycki. Podjęli pracę w uruchamianej kopalni siarki w Tarnobrzegu. Władze starały się odciąć dopływ pieniędzy na budowę, z pomocy materialnej wycofała się elektrownia. Inż. Mieczysław Nawalany spowodował, że Elektrownia dla KBK przekazała 40 tys. zł, ale potem je odebrała. Również decydenci z Huty, którzy wsparli budowę narazili się na przykrości i niektórzy musieli opuścić Stalową Wolę. Dyrektorowi Huty Wańkowi zakładowa PZPR zarzucała dobrowolne wpłaty na budowę kościoła. W wyniku nacisków PZPR-owskich duża część osób zaprzestała comiesięcznych datków. Dodać trzeba, że cała diecezja przemyska pomagała materialnie Stalowej Woli. Do 1973 roku 39 dekanatów przekazało grubo ponad 800 tys. złotych.

Wstrzymanie budowy

Jednak budowa posuwała się naprzód. Żeby taniej budować postarano się o własną cegielnię we wspomnianym wcześniej Zarzeczu, na placu kościelnym pobudowano magazyny i zaczęto produkować prefabrykaty. Jak stwierdził ks. Skoczyński najżmudniejsze i najwięcej pracochłonne były prefabrykaty ścienne. - Wszystkie boczne prefabrykaty, sufitowe oraz słupy nośne wykonywano na miejscu. Gdyby nie było jakichś nieprzewidzianych przeszkód, spodziewamy się wszystkie potrzebne elementy osiągnąć na koniec lipca 1960 roku. Jeżeli nie braknie pieniędzy, z którymi jest coraz gorzej, do końca roku 1960 stanąłby kościół pod dachem, a w pierwszej połowie 1961 roku można byłoby do niego wejść, choć w stanie surowym - mówił ks. Skoczyński w sprawozdaniu parafialnym za 1959 rok.

W 1960 roku zaczęto ustawianie gotowych prefabrykatów. Ustawianie odbywało się przy pomocy żurawia ręcznie poruszanego przez sześciu i więcej mężczyzn. Montaż odbywał się przez całą zimę 1960/61 roku. Do maja 1961 roku większość elementów ustawiono, nad 2/3 powierzchni kościoła ułożono sklepienie. Solą w oku władzy były szybkie postępy w pracach nad nową świątynią. Szukały więc najróżniejszych pretekstów, aby utrudnić budowę. W 1961 roku nałożyły na parafię podatek dochodowy, jak na owe czasy, ogromny - 400 tys. złotych. Objęto nim nawet pożyczki. Odwołania parafii urząd skarbowy zbywał milczeniem. W sukurs władzy przyszedł wypadek na budowie. 8 maja 1961 roku jeden z robotników spadł z rusztowania i złamał nogę. Ten wypadek posłużył władzy za argument do wstrzymania budowy. Prokuratura powiatowa w Nisku wszczęła w tej sprawie śledztwo, ale je wkrótce umorzyła, nie dopatrując się czyjejkolwiek winy. Ale zezwolenia na otwarcie budowy wciąż nie było. Argumenty ks. Skoczyńskiego zgłaszane władzom miejskim, że w Hucie zdarza się niejeden wypadek, nawet śmiertelny i z tego powodu nie zatrzymuje się produkcji, nie trafiały na podatny grunt. W końcu sierpnia 1961 roku podjęto znowu prace, ale 25 października budowę znów nakazano przerwać w celu spełnienia wyszczególnionych zaleceń. Kiedy je spełniono w marcu 1962 roku zwrócono się do władz, aby komisja stwierdziła wykonanie wszystkich zaleceń i zezwoliła na otwarcie budowy. Tymczasem komisja przybyła z Rzeszowa, ale tylko po to, aby sformułować następne zalecenia. Przystąpiono od ich realizacji i w tym czasie, w maju nadeszło pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej anulujące ważność wydanego w 1958 roku zezwolenia na budowę kościoła w Stalowej Woli. Był to szok dla budowniczych i dla większości stalowowolskiej społeczności. Budowa stanęła całkowicie na dziesięć lat. Ale sprawa budowy kościoła w Stalowej Woli stawała się głośna w kraju i za granicą.