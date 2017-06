Walka o dyrektora „siódemki” nadal trwa

Rodzice dzieci ze szkoły podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Stalowej Woli kolejny raz publicznie wyrazili swój sprzeciw wobec wyników konkursu na dyrektora szkoły. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej, zatwierdzonej już przez prezydenta Lucjusza Nadbereżnego, placówką od 1 września pokieruje Alicja Bartoszek, zastępując dotychczasowego dyrektora Janusza Bisa. Część rodziców na zmianę gospodarza absolutnie się nie zgadza, czemu dali wyraz podczas piątkowego protestu przed budynkiem szkoły.

– Zebraliśmy się tutaj wszyscy, aby wyrazić swój sprzeciw i brak akceptacji co do decyzji podjętej przez komisję konkursową popartą przez prezydenta miasta. Zaznaczam, że nigdy w naszych wystąpieniach nie oczekiwaliśmy od pana prezydenta unieważnienia konkursu, lecz tylko i jak się okazuje aż, próby zmiany decyzji, co do nominacji na dyrektora PSP. Prezydent mija się z prawdą, przekonując wszystkich wokół, że miał w komisji 4 swoich przedstawicieli, gdyż od lat wiadomym jest, że przedstawiciele kuratorium zawsze głosują tak, jak chce miasto. Z tego wynika, że pan prezydent miał 8 przedstawicieli, więc z góry można powiedzieć jak rozstrzygnięty zostanie konkurs. Co więcej plotki krążące po mieście na trzy tygodnie przed konkursem mówiące o tym, że pani Bartoszek zostanie dyrektorem naszej szkoły w dniu konkursu tylko się potwierdziły – mówił Mirosław Stendiuch, przewodniczący Rady Rodziców w PSP nr 7…

