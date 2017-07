Wakacje ze Sztafetą

Zapraszamy Wszystkich do wspólnej zabawy w konkursie fotograficznym. Co tydzień do wygrania kupon do zrealizowania w Hurtowni Artykułów Gospodarstwa Domowego Markopol-Hermes.

Wyślij do redakcji zdjęcia przedstawiające, jak spędzasz wolny czas podczas wakacji! Warunkiem jest widniejące logo „Sztafety” na zdjęciu! (np.: logo na reklamówce, długopisie, kubku, gazeta, książka itp.). Autor wybranej fotografii otrzyma nagrodę. Konkurs będzie trwał przez 9 tygodni. Ostatnie zdjęcie tygodnia opublikujemy 31 sierpnia. Wszystkie zdjęcia z logotypami „Sztafety” wraz z danymi kontaktowymi oraz informacją o zgodzie na wykorzystanie fotografii w celach konkursowych, należy przesłać na adres sztafeta@sztafeta.pl Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Sponsor:

Hurtownia Artykułów Gospodarstwa DomoweWakacje ze Sztafetągo

Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 26 C,

tel. 15 842-70-44