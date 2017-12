W trosce o naszych czworonożnych przyjaciół

[Zdjęcia] W polskich miastach żyją dziesiątki tysięcy bezpańskich kotów. Są narażone na głód, chłód oraz niebezpieczeństwo płynące z ulicy. By dać im szansę na normalny dom, w Stalowej Woli od kilku lat działa Fundacja „Kocia Wyspa”, która zajmuje się pomocą bezdomnym i wolno żyjącym kotom w naszej okolicy.

Fundacja „Kocia Wyspa” powstała 4,5 roku temu z inicjatywy Katarzyny Borek i Marty Łukowskiej. Miłośniczki zwierząt nie mogąc patrzeć na cierpienie bezbronnych kotów postanowiły założyć organizację, dzięki której będą mogły działać na szerszą skalę.

- Już dużo wcześniej, przed założeniem Fundacji, pomagałyśmy bezpańskim kotom. Z doświadczenia wiem, że wiąże się to z dużymi kosztami. Dlatego chciałyśmy legalnie zbierać darowiznę, żeby mieć pieniądze na leczenie i wyżywienie zwierzaków. Uznałyśmy, że jako legalna organizacja zrobimy więcej dobrego – mówi Katarzyna Borek, założycielka i wolontariuszka Fundacji „Kocia Wyspa”.

Obecnie w Fundacji czynnie działa ośmiu wolontariuszy opiekujących się kotami, które trafiły pod ich skrzydła. Zwierzaki przebywają w siedzibie Fundacji oraz w domach tymczasowych. Wolontariusze współpracują również ze stalowowolskimi lecznicami, które w razie potrzeby obejmują medyczną opieką chore zwierzęta.

Jak bezdomne koty trafiają do Fundacji? Najczęściej zgłaszane są przez mieszkańców. - Ludzie dzwonią do nas i informują o błąkających się kotach, które zostały wyrzucone lub w wyniku śmierci opiekuna nie mają gdzie się podziać. Często kociaki trafiają do nas ciężko ranne. W takiej sytuacji kierujemy je do szpitalika i gdy wyzdrowieją zabieramy do nas – mówi Katarzyna Borek.

Przykładem kota, który ciężko ranny trafił do Fundacji jest „Trixie”. Zwierzak został znaleziony na jednym ze stalowowolskich parkingów przez wolontariusza. Prawdopodobnie w wyniku wypadku samochodowego stracił władzę w tylnych łapach. Po badaniu przez weterynarza okazało się, że Trixie miał złamaną miednicę. Po długim leczeniu kociak wrócił do zdrowia.

Wolontariusze „Kociej Wyspy” przestrzegają, żeby znalezionego kota nie pozostawiać samego sobie. – Ludzie, którzy znajdują bezpańskiego kota przede wszystkim powinni go zabezpieczyć, czyli nie pozostawiać na ulicy, ponieważ już wiele kotów tak straciło życie. Trzeba go umieścić w jakimś bezpiecznym miejscu, a następnie ustalić z nami plan działania. My przyjmujemy koty wyłącznie szczepione i odrobaczone. Dlatego taka osoba powinna udać się z kociakiem do weterynarza. To nie jest duży koszt, a nam bardzo pomoże – informuje Katarzyna Borek.

W Fundacji koty są pod stałą opieką medyczną. Przechodzą wymagane szczepienia oraz testy na białaczkę i inne groźne „kocie” choroby. Poza tym przygotowywane są do adopcji.

Z pozoru wydawałoby się, że wystarczy zgłosić się do Fundacji, wyrazić chęć przygarnięcia wybranego kota i to wszystko. Jednak procedury są bardziej skomplikowane, ponieważ w trosce o dobro zwierzaków wolontariusze kontrolują cały proces adopcji. - Jeżeli chodzi o przygarnięcie kota, to ludzie bardzo często się dziwią, że nie każdemu takiego kota oddamy. Na początku przeprowadzamy długą rozmowę, podczas której sprawdzamy czy ten kot będzie odpowiedni do tego domu. Musimy ustalić, czy są dzieci, czy nie, czy przyszły opiekun zabezpieczy okna, co jest bardzo ważne szczególnie w mieście, czy w domu jest pies lub czy ktoś w domu nie ma alergii. Małe koty zazwyczaj oddajemy do adopcji po dwa, chyba że w danym domu już jest kot. Wynika to z tego, że małe kociaki sprawiają mniej problemów, jeżeli mają towarzystwo i lepiej się chowają. Obie strony obowiązuje również umowa adopcyjna, w której zawarte jest wszystko to, co było ustalone podczas rozmowy. Takie procedury często nie spotykają się ze zrozumieniem, ponieważ wszyscy myślą, że nam bardzo zależy, żeby szybko oddać te koty, natomiast nie ma niczego gorszego jak nieodpowiedni dom dla kota, bo przez takie domy koty lądują potem na ulicach – wyjaśnia wolontariuszka. - Przestrzegamy przed nierozważną adopcją, ponieważ kot nie jest zabawką. Przykładem może być nasz podopieczny „Elmo”, którego jako małego kociaka adoptowała jedna z mieszkanek naszego miasta. Gdy kot urósł, znudził się rodzinie. Kilkakrotnie był wypuszczany na miasto w nadziei, że sam sobie pójdzie, jednak gdy za każdym razem wracał, opiekunka odesłała go do nas „bla bla car-em”. „Elmo” był na początku tak przestraszony, że nie dał się ani pogłaskać, ani nakarmić. Musieliśmy go od nowa oswajać – dodaje.

W tym roku zainteresowanie adopcją było bardzo małe, dlatego obecnie pod opieką Fundacji znajduje się aż 90 kotów. W ubiegłym roku było ich około 60, a dwa lata temu 40. Widać, że z roku na rok podopiecznych przybywa. Jest to głównie spowodowane tym, że coraz więcej osób wie gdzie szukać pomocy.

W ubiegłym roku na utrzymanie mniejszej ilości kotów wydano 58 tys. złotych. Z miasta Fundacja otrzymała 20 tys. złotych, a w tym roku 10 tys. Dlatego głównym źródłem utrzymania podopiecznych są darowizny od osób prywatnych. Pieniądze można przekazywać na konto Fundacji. Przy wypełnianiu rozliczenia PIT można również przekazać 1 proc. podatku. Wszystkie niezbędne dane można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: https://www.kociawyspa.org/

- Nasza działalność i efektywność opiera się na wolontariuszach. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą włączyć się do całej gamy działań na rzecz pomocy naszym małym przyjaciołom. Każdy może wnieść coś dobrego i wyjątkowego do naszych akcji, dlatego bardzo gorąco zapraszamy! - mówi Katarzyna Borek.