W szpitalu powstają nowe gabinety POZ

W Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli trwają prace nad nowymi gabinetami lekarzy POZ. Inwestycję wspierają kolejne samorządy z terenu powiatu. Ostatnio 50 tysięcy złotych na ten cel zdecydowała przekazać Rada Gminy Pysznica.

W stalowowolskim Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym prowadzone są prace budowlane mające na celu uruchomienie nowych gabinetów, z których mieszkańcy Powiatu Stalowowolskiego będą mogli korzystać w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej, czyli wtedy, gdy inne przychodnie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. – W miejscu dotychczas funkcjonującego gabinetu POZ zamierzamy reaktywować izbę przyjęć, natomiast trzy nowe gabinety lekarzy POZ chcemy uruchomić w innej części budynku. Chcemy, aby chorzy przychodzący tu po pomoc nocą, czy w święta, byli przyjmowani w lepszych warunkach – tłumaczył Edward Surmacz, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, przygotowując się do tej inwestycji.

Gabinety nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej to często niedoceniany, ale niezwykle ważny element w skomplikowanym systemie opieki zdrowotnej. To właśnie dzięki nim jest zapewniona ciągłość dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i trzeba przyznać, że korzysta z nich wielu mieszkańców – tylko w pierwszym półroczu 2017 roku, w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej stalowowolski szpital obsłużył ponad 6,5 tysiąca pacjentów. I właśnie z tego wynika zaangażowanie samorządów gminnych w pomoc w realizacji tej inwestycji. Przypomnijmy, że pierwszą gminą, która pozytywnie zareagowała na wniosek o wsparcie w tej kwestii szpitala, była gmina Radomyśl nad Sanem. Tamtejsza Rada Gminy podjęła w dniu w sierpniu uchwałę o przeznaczeniu na ten cel 100 tysięcy złotych. Natomiast w listopadzie analogiczną uchwałę, tyle że na kwotę 50 tysięcy złotych, uchwaliła Rada Gminy Pysznica, a jeszcze wcześniej 30 tysięcy złotych przekazała szpitalowi gmina Zaleszany.

Pomoc udzielaną szpitalowi przez gminy chwali i docenia Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. – Cieszę się, że samorządy gminne zaczęły partycypować w szpitalnych inwestycjach. Nie oczekujemy od nich wielkich wydatków na lecznicę, ale wsparcia mniejszych zadań, takich jak choćby zakup karetki czy właśnie przygotowanie gabinetów. Przecież każdego roku tysiące mieszkańców każdej z naszych gmin korzysta z pomocy Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Dlatego doceniam zaangażowanie decyzje radnych z gmin Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, a także Pysznica, dziękuję im za to oraz liczę, że pozostałe samorządy postąpią podobnie – komentuje Janusz Zarzeczny.

Nowe gabinety nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej mają być gotowe jeszcze w grudniu 2017 roku.

