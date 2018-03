W Rudniku palmami powitają Chrystusa

Już w najbliższą niedzielę, 25 marca, od godz. 13.15 ulicami Rudnika nad Sanem przejdzie po raz siódmy orszak wiernych prowadzących Chrystusa do Jerozolimy. Scenariusz tegorocznej edycji „Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy” przewiduje siedem scenek rodzajowych oraz udział co najmniej osiemdziesięciu aktorów i statystów.

- Inscenizacja rozpocznie się o godzinie 13.15. Trasa prowadzić będzie od skrzyżowania ulic: Rzeszowskiej i 3-go Maja oraz ulicami: Rzeszowską, Kilińskiego, Sienkiewicza, Sandomierską, Rynek, Mickiewicza na plac przed kościołem – wyjaśnia Marian Pędlowski, autor scenariusza i reżyser widowiska.

W tym roku rolę Chrystusa odegra ks. Mariusz Pyryt. W role apostołów wcielą się nie tylko mieszkańcy Rudnika, ale także Jeżowego, Krakowa, Niska i Sandomierza.

- Kontynuujemy lokalne nawiązanie historyczne. Tym razem bohaterem jednej ze scenek będzie ks. Feliks Sękiewicz, którego zagra Józef Szewc z Jeżowego, a Chrystus z apostołami będzie przeniesiony w czasie do okresu I wojny światowej i mającej wówczas miejsce Bitwy Rudnickiej oraz spalenia drewnianego kościoła parafialnego. Zaakcentowany też będzie zbliżający się jubileusz setnej rocznicy odzyskania niepodległości – dodaje Pędlowski.

Tradycyjnie we wjeździe Chrystusa udział wezmą harcerze i zuchy pod dowództwem hm. Anny Korasiewicz, pochodzący z Koziarni, Krzeszowa, Kamionki Górnej i Rudnika.

Organizator i reżyser inscenizacji podkreśla, Rudnik nad Sanem jest jedyną miejscowością, w której – w takiej formule – odbywa się Orszak Trzech Króli oraz inscenizacja „Wjazd Chrystusa do Jerozolimy”. - Jesteśmy dumni z tego, iż już po raz szesnasty, w tej formie ewangelizacji, będziemy manifestować naszą wiarę - dodaje.