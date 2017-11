W Nisku świętowano 99. rocznicę odzyskania niepodległości

11 listopada, jak co roku mieszkańcy Niska zebrali się na placu Wolności by wspólnie świętować kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamięć poległych za Ojczyznę uczczono mszą świętą, Apelem Pamięci oraz złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Wolności.

Tegoroczne obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości w Nisku rozpoczęto mszą świętą odprawioną w sanktuarium św. Józefa. Po niej nastąpiło złożenie kwiatów pod „Tablicą Katyńską” oraz „Tablicą Żołnierzy AK”. Następnie przemówili burmistrz gminy i miasta Nisko Julian Ozimek oraz starosta niżański Robert Bednarz.

- Spotykamy się dzisiaj z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość ta jest poświęcona ojczyźnie i wolności. Przez 123 lata Polska nie istniała na mapie. Przez cały ten okres kolejne Polaków dokonywały prób odzyskania niepodległości. Wydarzenia 1914-1918 okazały się przełomowym momentem dla Polski. Polacy wykorzystali swoją szansę w walce o wyzwolenie – mówił burmistrz Julian Ozimek.

W swoim przemówienie podkreślił również, że wspólne świętowanie tak ważnej dla wszystkich Polaków rocznicy jest wyrazem miłości do Ojczyzny.

- Dzień 11 listopada skłania do refleksji nad patriotyzmem. Uczestnicząc w obchodach odzyskania niepodległości dajemy wyraz swojego przywiązania do historii i tradycji. Wspominamy wszystkich, którzy poświęcili swoje życie w walce o niepodległość – podsumował.

Starosta niżański Rober Bednarz w swoim przemówieniu nawiązał także do przyszłorocznej, okrągłej 100. rocznicy zachęcając przy tym mieszkańców gminy i powiatu do wspólnego zaangażowania się w jej organizację.

- W 2018 roku świętować będziemy 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. W związku z tym rozpoczynamy przygotowania do tego wielkiego święta narodowego. Zróbmy wszystko, aby tą ważną dla nas Polaków rocznicę uczcić wspólnie. Zapraszam przedstawicieli różnych środowisk i organizacji oraz indywidualnych mieszkańców do prac w komitecie organizacyjnym Powiatowych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości – do zgromadzonych zwrócił się starosta.

Po wystąpieniach okolicznościowych Apelem Pamięci uczczono wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, po czym delegacje przedstawicieli władzy, służb mundurowych i ośrodków oświaty złożyli pod Pomnikiem Wdzięczności kwiaty.

Na zakończenie specjalnie z tej okazji Zespół Wokalny „Niżanki” z NCK „Sokół” zaprezentował wokalny program artystyczny.

W uroczystości udział wzięła Kompania Reprezentacyjna Garnizonu Nisko, poczty sztandarowe, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z terenu gminy Nisko, Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, Orkiestra Dęta OSP z Zarzecza oraz Reprezentacyjna Sekcja Taneczna Mażoretek NCK „Sokół”.

Kamila Brzezińska