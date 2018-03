W Nisku czekają, Unia już podjęła decyzje

W najbliższy weekend miały się odbyć mecze 2. kolejki wiosennej IV ligi podkarpackiej oraz wznowić miała rozgrywki stalowowolska liga okręgowa. Synoptycy zapowiadają minusową temperaturę i opady śniegu, więc należy się liczyć z tym, że większość spotkań zostanie odwołana.

Już dzisiaj wiadomo, że z uwagi na zły stan murawy oraz niesprzyjające prognozy pogodowe, mecz IV ligi pomiędzy Unią Nowa Sarzyna a Polonią Przemyśl, zaplanowany na 17 marca o g. 15, został przełożony na termin rezerwowy ustalony przez Wydział Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, na 16 maja, g. 16.

Drugi nasz czwartoligowiec Sokół Nisko ma podjąć w sobotę, 17 marca, Ekoball Sanok (g. 14). Zdaniem jednego z piłkarzy Sokoła, boisko w Nisku, bez względu na to czy sprawdzą się przepowiednie synoptyków, nie jest gotowe do gry. Trener Artur Lebioda mówi z kolei, że chce grać. Jego zdaniem przekładanie kolejnych spotkań - na 18 kwietnia przełożono mecz 18. kolejki z Piastem Tuczempy – może doprowadzić do sytuacji, że trzeba będzie nadrabiać zaległości rozgrywając mecze w dni robocze, a to z kolei może przełożyć się na trudności kadrowe poszczególnych drużyn.

– Jeżeli jednak rzeczywiście boisko, warunki pogodowe, nie zezwolą na rozegranie meczu to nic na to nie poradzimy. Najważniejsze, żeby rywal dowiedział się na czas, że mecz został odwołany. Żeby nie musiał zbędnie wydawać pieniędzy i zawracać z drogi. Musimy się szanować - mówi szkoleniowiec Sokoła Nisko.

W ten weekend zaplanowana jest także inauguracyjna kolejka w stalowowolskiej „okręgówce”. Najciekawiej zapowiada się mecz Bukowej z rezerwami Stali Stalowa Wola. W zespole z Jastkowic zadebiutuje jeden z najlepszych w historii „Stalówki” piłkarzy – Mieczysław Ożóg. W lutym, wieloletni pomocnik i kapitan „zielono-czarnych”, skończył 52 lata...

Liga okręgowa, 18. kolejka: Unia Skowierzyn – Sparta Jeżowe (sobota, 17 marca, g. 11.30), LZS Zdziary – Stal Gorzyce (niedziela, 18 marca, g. 12.30), Górnovia – Pogoń Leżajsk, KP Zarzecze – San Kłyżów, Słowianin Grębów – Stal Nowa Dęba, , OKS Mokrzyszów – Strzelec Dąbrowica, Olimpia Pysznica – Sokół Sokolniki, Bukowa Jastkowice – Stal II Stalowa Wola, Rotunda Krzeszów – Sokół Kamień (wszystkie mecze w niedzielę, 18 marca, g. 14.30)