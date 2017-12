14 grudnia w godzinach od 8 do 17 mogą nastąpić trudności w dostawie wody dla mieszkańców Niska, Racławic, Nowej Wsi i Woliny. Spowodowane one będą przerwą w dostawie energii elektrycznej do stacji transformatorowej zasilającej ujęcie wody Barce.

- Prosimy o oszczędne korzystanie z wody w tym okresie. W przypadku nieracjonalnego zużycia noże nastąpić całkowity brak dostawy wody - apelują pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku.