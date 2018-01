W co zainwestuje Bojanów

Bojanowska rada gminy uchwaliła budżet na 2018 rok. Sesja budżetowa odbyła się 28 grudnia. Zgodnie z przyjętą uchwałą na inwestycje zostanie przeznaczone ponad 6 milionów złotych. Na co pójdzie gminna kasa?

Dochody gminy osiągną w 2018 roku 31,8 mln złotych. Z kolei wydatki zaplanowano na poziomie 33,2 mln zł, w tym 6,2 mln mają stanowić wydatki majątkowe.

Jeżeli chodzi o inwestycje w infrastrukturę drogową, to największą będzie przebudowa drogi powiatowej Stany – Grębów. W przypadku tego zadania gmina Bojanów wesprze powiat stalowowolski kwotą 800 tysięcy złotych. Część pieniędzy dołożą też Lasy Państwowe.

W 2018 roku druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowie otrzymają średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Gmina Bojanów wesprze zakup pojazdu kwotą 400 tysięcy złotych...

To jedynie część artykułu. Kompletny artykuł przeczytasz w obecnym wydaniu. Zapraszamy do punktu sprzedaży lub do zakupu e-wydania.