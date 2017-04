VIII Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych

Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Akordeonowych Zespołów Kameralnych w Stalowej Woli odbył się w 2003 r. Impreza odbywa się cyklicznie co 2 lata. W tym roku do przesłuchań VIII Festiwalu zgłosiło się 22 zespoły ze Szkół Muzycznych I i II stopnia z całej Polski – m. in. z Bielsko – Białej, Zgierza, Zabrza, Rzeszowa, Tarnowa, Skierniewic, Przemyśla, Mielca, Myślenic, Kolbuszowej, Lubaczowa, Tarnobrzega, Stalowej Woli i innych. Zaprezentują się duety, tria, kwartety, kwintety, sekstety i większe zespoły. Wystąpi także orkiestra akordeonowa. Bardzo ciekawie zabrzmią zespoły w których składzie oprócz akordeonu występują inne instrumenty – fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, trąbka, saksofon, kahon (instrument perkusyjny).

Przewodniczącym jury będzie prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz – Cisak z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zespoły oceniać będą także prof. dr hab. Zbigniew Ignaczewski z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz dr Daniel Lis reprezentujący Akademię Muzyczną w Katowicach.