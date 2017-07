29.06.2017 r. w miejscowości Krempna (powiat jasielski) odbył się VI Podkarpacki Bieg Strażaków, w ramach którego przeprowadzono XIV Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Biegach Przełajowych na dystansie 10 km.

Do uczestnictwa w rywalizacji zgłosiło się 104 osoby, a faktycznie w biegu udział wzięło 100 osób (50 z terenu kraju i 43 z woj. podkarpackiego oraz 7 gości).

Zawodników w obu biegach sklasyfikowano w 3 kategoriach wiekowych:

A – do 29 lat

B – 30-39 lat

C – od 40 lat i powyżej

KOBIETY

Start biegu znajdował się w miejscowości Krempna obok Szkoły Podstawowej. Następnie trasa prowadziła wzdłuż rzeki Wisłoki i potem odbija w prawo do miejscowości Huta Krempska – Za Polanę (526 m n.p.m.) – Doliną pomiędzy Kotalnicą (544 m n.p.m.) a Niedźwiedzim (653 m n.p.m.), następnie kierowała się w stronę drogi prowadzącej z Żydowskiego do Krempnej, gdzie znajdował się zbieg do mety usytuowanej na wysokości Szkoły Podstawowej w Krempnej. Bieg miał charakter górski, a trasa przebiegała częściowo w terenie leśnym Magurskiego Parku Narodowego.

Najlepszy wynik czasowy spośród wszystkich uczestników rywalizacji bez podziału na kategorie uzyskał Łukasz Świesiulski z KP PSP Garwolin (czas 00:35:03:822)

Nie zabrakło funkcjonariuszy reprezentujących Komendę Powiatową PSP w Stalowej Woli w składzie:

st. kpt. Magdalena Staniszewska

– II m. w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP

w Biegach Przełajowych,

– III m. w Pucharze Polski w Biegach o Puchar Komendanta Głównego PSP.

sekc. Paweł Kurkiewicz

– I m. kat. do 29 lat w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Biegach Przełajowych,

– II m. w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP

w Biegach Przełajowych,

– III m. kat. do 29 lat w Pucharze Polski w Biegach o Puchar Komendanta Głównego PSP.

ogn. Marcin Korzonek

str. Tomasz Wyka

mł. kpt. w st. sp. Krzysztof Krawczyk

– II m. kat. od 40 lat i powyżej w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP w Biegach Przełajowych,

– III m. w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego Strażaków PSP

w Biegach Przełajowych

Zmagania biegaczy obserwowali m.in.:

– bryg. Daniel Dryniak – Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, który również wziął udział w zawodach,

– mł.bryg. Szymon Ławecki – Biuro Szkolenia KG PSP – również wziął udział w biegu

– bryg. Dariusz Homa – V-ce Prezes Sportowego Klubu Pożarniczego „Strażak” przy KW PSP,

– Kazimierz Miśkowicz – Wójt Gminy Krempna,

– zaproszeni goście, uczniowie Zespołu Szkół w Krempnej aktywnie dopingując uczestników na trasie biegu oraz mieszkańcy Krempnej.