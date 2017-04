V Dzień Zawodowca w ZSP nr 2 w Stalowej Woli

[Zdjęcia] 30 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli odbył się V Jubileuszowy Dzień Zawodowca. W tym dniu lekcje poprowadzili przedstawiciele zaproszonych firm.

– Szkolny Dzień Zawodowca to innowacyjna forma edukacji łącząca teorię z praktyką, gdzie przedstawiciele firm przygotowują prelekcje dla naszych uczniów i przedstawiają swoje dokonania, nowoczesne technologie stosowane w budownictwie, logistyce, w cyfrowych procesach graficznych i we wszystkich innych zawodach w których kształcimy. Dzięki takim zajęciom uczniowie nawiązują relacje z potencjalnymi pracodawcami. Dodatkowo też, jest to przekazywanie wiedzy przez osoby inne nauczyciele, dlatego młodzież z większym zainteresowaniem podchodzi do tego typu zajęć – mówi Mateusz Matys, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP nr 2 w Stalowej Woli.

W tym roku podczas Szkolnego Dnia Zawodowca swoją ofertę przedstawiło 15 firm z różnych branż. Oprócz części teoretycznej uczniowie mieli również zajęcia praktyczne, podczas których między innymi uczyli się obsługi maszyn budowlanych takich jak koparka czy dźwig.