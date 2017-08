Jak uzyskać środki z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

– Mam pomysł na własny biznes, posiadam również środki pieniężne, ale są one niewystarczające na sfinansowanie całego przedsięwzięcia. Gdzie mogę się udać i uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach – pyta czytelnik „Sztafety”.

Założenie własnej działalności gospodarczej to pomysł, który wymaga zainwestowania pewnego kapitału, a nie każdy przyszły przedsiębiorca takie środki posiada. Dlatego warto rozejrzeć się za różnymi dostępnymi na rynku formami finansowego wsparcia. Najbardziej popularną formą jest uzyskanie środków z Powiatowego Urzędu Pracy. Ich największą zaletą jest to, że są bezzwrotne, ale jeszcze przed wypełnieniem wniosku powinno się spełnić kilka warunków i dobrze przygotować się do wypełnienia samego wniosku. Poniżej kilka praktycznych wskazówek jak to zrobić.

Na początku należy zapoznać się z regulaminem przyznawania środków ogłoszonym przez urząd pracy do którego będzie składany wniosek, ponieważ każdy PUP ma swoje wytyczne dotyczące przyznawania środków. Każdy urząd ma inny wniosek i różny jest zakres informacji, których żąda od wnioskodawcy. Wniosek składa się do urzędu właściwego na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności. O dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej mogą starać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne w PUP, które nie studiują w systemie dziennym, nie prowadziły w okresie 12 miesięcy działalności gospodarczej, a jeśli prowadziły wcześniej działalność nie posiadają zaległości w ZUS. Już na tym etapie należy sprawdzić czy działalność, którą zamierzamy otworzyć nie jest wyłączona z w/w finansowania. Środki nie mogą być przyznane m.in. na działalność agencyjną, sezonową, handel obwoźny, działalność komisów, działalność tożsamą z działalnością współmałżonka. Nie można ich również wykorzystać na leasing maszyn, zakup nieruchomości, akcji i obligacji, zakup samochodu do świadczenia usług transportowych. Następnie przystępujemy do wypełnienia wniosku. Oprócz swoich danych we wniosku należy opisać przedsięwzięcie, które zamierzamy podjąć: gdzie i co będziemy robić, jakie jest zapotrzebowanie na nasze towary bądź usługi, ile planujemy zarobić, jakie koszty poniesiemy itp.

Bardzo ważnym elementem jest lokal, w którym będziemy prowadzić firmę, czy jest to lokal własny, czy będziemy go wynajmować (tu przydatna okaże się umowa przedwstępna najmu lokalu), czy posiadamy już jakieś wyposażenie, które będzie przydatne, jaką ma ono wartość, czy posiadamy własne środki pieniężne. W następnej kolejności należy wykazać co chcemy zakupić i za ile, tutaj potrzebne będą oferty cenowe (wystarczy oferta z aukcji internetowej). Przy tym punkcie należy pamiętać, że wyłączone jest finansowanie zakupów dokonane od małżonka i osób pozostających w bliskim stopniu pokrewieństwa, a jeśli chcemy zakupić rzecz używaną o wartości powyżej 2 tys. należy na własny koszt dokonać wyceny tego przedmiotu.

Bardzo istotną sprawą są również predyspozycje wnioskodawcy do wykonywania tej działalności. Przydatne jest tu wykształcenie kierunkowe, ukończone kursy, certyfikaty czy doświadczenie zawodowe. Równie istotną sprawą, którą trzeba załatwić na etapie przygotowywania wniosku jest forma zabezpieczenia przyznanych środków, może to być: weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, blokada środków na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Najpopularniejszy jest weksel z poręczeniem wekslowym (aval) i akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji prze dłużnika. Pierwsza forma zabezpieczenia wymaga 2 poręczycieli (osoby zamieszkujące na terytorium RP, pozostające w stosunku pracy z pracodawcą niebędącym w stanie likwidacji, zatrudniona na czas nieokreślony bądź na czas określony nie krótszy niż 2 lata licząc od daty złożenia wniosku lub posiadająca prawo do emerytury lub renty przyznanej na okres nie krótszy niż 2 lata, osoby prowadzące działalność gospodarczą przez minimum 6 miesięcy niebędące w stanie likwidacji, nieposiadające zaległości w ZUS i US). Bardzo ważne jest, aby przy podpisywaniu umowy byli obecni poręczyciele oraz ich współmałżonkowie, ich obecność jest obowiązkowa. Przy wyborze drugiej formy zabezpieczenia – aktu notarialnego wymagane jest złożenie oświadczenia majątkowego. A o terminie złożenia aktu poinformuje PUP po wydaniu decyzji o przyznaniu środków. Ostateczną decyzję w sprawie proponowanej formy zabezpieczenia podejmuje PUP. Kiedy już uda się skompletować wszystkie dokumenty wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie pracy i oczekiwać na odpowiedź.

Marta Maciejak

starszy referent księgowy

e-bilans PLUS Sp. z o.o.