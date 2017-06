Uwaga wyścig! Będą utrudnienia w ruchu drogowym!

W najbliższy czwartek 29 czerwca mieszkańcy Stalowej Woli mogą spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Ograniczenia dotyczyć będą głównie drogi wojewódzkiej nr 871 oraz drogi krajowej nr 77. Utrudnienia związane będą z 3 etapem XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. Meta etapu będzie w Stalowej Woli.

29 czerwca w godzinach popołudniowych zostanie wstrzymany ruch na drodze wojewódzkiej nr 871 i drodze krajowej nr 77. Trasa 3 etapu XXVIII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków prowadzi z Radomia do Stalowej Woli. Kolarze do naszego miasta wjadą od strony Tarnobrzega drogą wojewódzką nr 871. Zamknięta dla ruchu będzie również droga krajowa nr 77. Będzie to odcinek od skrzyżowania ulicy Staszica z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania ulicy Chopina z alejami Jana Pawła II.

Najwcześniej dla ruchu zostanie zamknięta aleja Jana Pawła II, gdzie już od godz. 16 będzie odbywać się 9. Mini Wyścig „Solidarności”. Utrudnienia na wymienionych odcinkach dróg będą trwać w godz. 16.00 do 19.00. Jest to orientacyjny czas, który może w zależności od rozwoju sytuacji ulec skróceniu lub wydłużeniu.

Policjanci w newralgicznych punktach będą kierować ruchem i wskażą objazdy. Apelujemy, zarówno do zmotoryzowanych, jak i pieszych uczestników ruchu drogowego o ostrożność, wyrozumiałość i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy i służb porządkowych. Apelujemy również, aby podczas oglądania przejazdu kolarskiego, w sposób właściwy sprawować opiekę nad dziećmi.

W związku z wyścigiem w godzinach od 16.00 do 18.40 autobusy komunikacji miejskiej poruszać się będą objazdami. Szczegółowe zmiany na stronie: http://www.mzk.stalowa-wola.pl/…/wyscig-kolarski-ulicami-s…