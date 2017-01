Uwaga! Silny wiatr i zawieje śnieżne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie ostrzega przed przed silnym wiatrem i opadami śniegu na terenie województwa podkarpackiego.

Od godz. 07:30 dnia 03.01.2017 do godz. 07:30 dnia 04.01.2017 prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości 30 km/h, w porywach do 80 km/h, opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 25 cm, zawieje i zamiecie śnieżne.

Podobnie kolejnej doby przewiduje się zawieje i zamiecie, a od godz. 7:30 dnia 05.01.2017 do godz. 7:30 dnia 6.01.2017 także silny mróz sięgający nawet do -18 stopni Celsjusza.