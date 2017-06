Uwaga – ostrzeżenie meteorologiczne

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie ostrzega przed silnymi burzami na terenie województwa podkarpackiego.

Od godziny 13.00 dnia 16 czerwca do godziny 20.00, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h.

Zagrożenie może spowodować między innymi połamanie konarów drzew, uszkodzenie naziemnych sieci elektrycznych i telefonicznych, uszkodzenie poszyć dachowych, wyładowania atmosferyczne, lokalne podtopienia.