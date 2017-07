Uwaga! Nadchodzą upały!

Synoptycy ostrzegają, że nad województwem podkarpackim w najbliższe dni przetoczy się fala upałów. Mogą one potrwać aż do 5 sierpnia a nawet dłużej.

W tym okresie przewiduje się temperaturę maksymalną od 30°C do 33°C, tylko we wtorek, środę i czwartek od 34°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 20°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia tak długich upałów wynosi 90 proc.