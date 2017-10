Uwaga kierowcy! Utrudnienia na DK 77

Prawdopodobnie do końca października mają potrwać prace drogowe na odcinku drogi krajowej nr 77 biegnącym przez Nisko. – Od wczoraj frezowana jest nawierzchnia pomiędzy Stalową Wolą a Niskiem od km 51+800 do 56+500. Wykonawcą prac jest firma Eurovia. Jest to remont cząstkowy polegający na sfrezowaniu nawierzchni i ułożeniu nakładki. Prace powinny zakończyć się do końca października. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę. Na tym odcinku ograniczona jest prędkość do 50 km/h, mogą pojawić się utrudnienia w ruchu – ruch wahadłowy sterowany ręcznie lub za pomocą sygnalizacji.przez powiat niżański – wyjaśnia Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prace prowadzone będą też na niektórych odcinkach jezdni pomiędzy Niskiem a Tarnogórą w powiecie leżajskim.

Łącznie prace prowadzone będą na przeszło 16 km.

Na odcinkach na których prowadzony prowadzone będą prace ruch będzie odbywał się wahadłowo i sterowany będzie ręcznie.