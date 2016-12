Uwaga! Intensywne opady śniegu

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie ostrzega przed przed silnym wiatrem i opadami śniegu na terenie województwa podkarpackiego.

Od godziny 12.00 dnia 27 grudnia do godziny 3.00 dnia 28 grudnia, prognozuje się wystąpienie między innymi na terenie powiatu stalowowolskiego opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 5 cm do 10 cm, lokalnie do 15 cm.

IMGW przestrzega również przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z północnego zachodu.