Uwaga na intensywne opady i burze!

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na terenie województwa podkarpackiego.

25 lipca od godziny 9.00 do 00.00, prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Ponadto mogą wystąpić burze z porywami wiatru do 75 km/h i miejscami z gradem, głównie we wschodniej połowie województwa. Przewidywana suma opadów deszczu od 20 mm do 35 mm, lokalnie do 40 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono na 80 proc.