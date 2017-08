Uwaga! Burze z gradem

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na terenie województwa podkarpackiego.

2 sierpnia od godziny 14.00 do 3.00, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono na 90 proc.

Info: IMGW-PIB