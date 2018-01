Utrudnienia na skrzyżowaniu ulicy KEN z Alejami Jana Pawała II

Do 13 stycznia br. na skrzyżowaniu ulicy Komisji Edukacji Narodowej z alejami Jana Pawła II w Stalowej Woli wyłączona została sygnalizacja świetlna. Prowadzone są tam prace remontowe. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do istniejącego oznakowania.

Przypominamy użytkownikom ruchu drogowego hierarchię znaków:

Jeżeli z norm, znaków, sygnałów i poleceń wynika różny sposób zachowania się uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do nich w następującej kolejności: - do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem, - do sygnałów świetlnych, - do znaków drogowych, - do norm zawartych w przepisach.