Ustawa usuwa patronów leżajskich ulic

21 grudnia wydane zostało zastępcze zarządzenie Wojewody Podkarpackiego o zmianie ulicy Stanisława Boronia w Leżajsku na „Przytorze”. Zmiana ta wpisuje się w efekty wprowadzenia tzw. ustawy dekomunizacyjnej. Jest to oburzające dla mieszkańców Leżajska, którzy nie bacząc na przynależność Stanisława Boronia do PZPR, doceniają jego zasługi dla rozwoju miasta.

Wyrazicielem opinii oburzonych mieszkańców stał się radny Sejmiku Wojewódzkiego, Marek Ordyczyński, który interweniował w tej sprawie u wojewody - Moim zdaniem to bardzo zła decyzja i mocno krzywdząca pamięć Stanisława Boronia oraz samych mieszkańców Leżajska. Mieszkańcy Leżajska wiedzą, że to dzięki Stanisławowi Boroniowi w Leżajsku powstały zakłady przemysłowe, rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe oraz powstawały placówki oświatowe, kultury i zdrowia. Nie było we współczesnej historii miasta Leżajska bardziej zasłużonej osoby od Stanisława Boronia. Stąd Radni Rady Miasta Leżajska w 2004 roku mając na uwadze niezaprzeczalne zasługi Stanisława Boronia dla naszego miasta podjęli uchwałę, by jedną z ulic w dzielnicy przemysłowej nazwać Jego imieniem. A dzisiaj mamy chichot historii, bo obecna władza lekceważy wolę mieszkańców Leżajska i pod przykrywką "koniecznej" dla rozliczenia się z komunizmem ustawy, likwiduje ulicę z nazwiskiem osoby symbolizującej rozwój Leżajska i zamienia ją na jakże wymowną i dużo mówiącą: "Przytorze"!!! – napisał z goryczą Marek Ordyczyński.

O zmianę ulicy zapytaliśmy zastępcę burmistrza Leżajska, Andrzeja Janasa, który zdaje się podzielać poszanowanie dla zasług Stanisława Boronia – Zdaję sobie sprawę, że jest to decyzja kontrowersyjna. Nie ulega wątpliwości, że osoba Stanisława Boronia jest dla miasta bardzo zasłużona. To się jednak zderza z ustawą dekomunizacyjną i o tym w istocie decyduje Instytut Pamięci Narodowej – mówi Andrzej Janas.

Kontrowersje budzi również sama nazwa „Przytorze” - Jestem przekonany, że Stanisław Boroń zasługuje na szacunek mieszkańców Leżajska i tym bardziej obronę zachowania nazwy ulicy o Jego imieniu, a nie zlikwidowanie, i w jej miejsce utworzenie ulicy o nazwie niczym z filmów Stanisława Barei – pisze na swoim profilu w portalu społecznościowym Marek Ordyczyński.

- Przytorze to sugestia ze strony miasta. Jest to obecnie ulica peryferyjna, leżąca w dzielnicy przemysłowej, gdzie mamy takie nazwy jak: fabryczna, hutnicza czy browarna. Poszukiwano nazwy adekwatnej do terenu i żeby nie nadawać ulicy specjalnego znaczenia jakimś nazwiskiem – argumentuje zastępca burmistrza.

Mieszkańców bulwersuje to, że nikt z nimi tego nie konsultował i dowiadują się o tym kiedy zmiany zostały praktycznie zatwierdzone.

Podobny los czeka też ulicę Jana Brzozy, jednak w tym przypadku nie zapadła decyzja jak miałaby się nazywać. Nieoficjalnie mówi się, że proponowanym patronem jest tu budowniczy leżajskiej bazyliki Antonio Pellacini.