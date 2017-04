Ustanowić święto Olimpii. Dwudniowe!

Występujące w lidze okręgowej rezerwy Stali Stalowa Wola przegrały na „swoim” sztucznym boisku z Olimpią-Solo Pysznica 2:7. Po meczu padła propozycja, żeby prezydent Stalowej Woli ustanowił święto Olimpii, które będzie obchodzone każdego roku w dniach 22-23 kwietnia. W sobotę, 22 kwietnia II-ligowa drużyna Stali dostała lanie 6:2 w Zambrowie z miejscową Olimpią, a dzień później ten wynik „poprawili” piłkarze rezerw w meczu z Olimpią z Pysznicy…

Młoda drużyna Stali była na pożarcie skazywana już w momencie wyjścia z szatni, kiedy okazało się, że do gry jest gotowych zaledwie 11 zawodników. Pod koniec pierwszej połowy urazu nabawił się kapitan zespołu, wyróżniający się piłkarz Stali – Artur Kwiatkowski i po przerwie bardzo szybko okazało się, że nie może on kontynuować gry. Stal walczyła więc w drugiej połowie w osłabieniu. Olimpia nie okazała jednak litości rywalowi i urządziła sobie strzelecki trening. Co mówili kibice ze Stalowej Woli, którzy opuszczali stadion po meczu, nie nadaje się do publikacji…

Jeszcze więcej bramek padło w Sokolnikach, gdzie Sokół rozbił Unię Skowierzyn 9:1 (5:0). Dla lidera gole strzelali: Chmiel (30, 45, 50), Szeser (15, 73 – rzut karny), Łuczakowski (17 – rzut karny), Jarosz (39), Surdy (74), Fietko (83), dla Unii P.Zając (52).

STAL II STALOWA WOLA – OLIMPIA-SOLO PYSZNICA 2:7 (0:2)

0-1 Uberman (4 – rzut karny), 0-2 Uberman (13), 0-3 Bąk (48), 0-4 Sobiło (61), 0-5 Ł.Bajgierowicz (72), 1-5 Wasiluk (75), 2-5 Wasiluk (80), 2-6 Krawiec (84), 2-7 Tur (86)

STAL: Tomala – Skórski, Śpiewak, Kozdra, Kwiatkowski – Rogowski, Wasiluk, Kochowski, Siudak – Szuba, Watras.

OLIMPIA: Węglarz – Bąk (77 Tofil), Kamil Błażejowicz I (85 Miętus), Dybka, Dziura (70 Ł.Błażejowicz) – Sobiło, Socha, Szwedo, Tur – Uberman (82 Kamil Błażejowicz II)

Sędziował Mariusz Myszka (Stalowa Wola). Widzów 80.

