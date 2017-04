Urząd Skarbowy zaprasza na Dzień Otwarty

W sobotę 22 kwietnia Urzędy Skarbowe w Brzozowie, Dębicy, Krośnie, Lesku, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Rzeszowie, Sanoku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Ustrzykach Dolnych organizują „Dzień Otwarty”. Wszyscy, którzy zamierzają osobiście złożyć lub wysłać zeznanie podatkową przez Internet, mogą przyjść w godzinach od 9:00 do 13:00.

„Dzień otwarty” to m.in. okazja do uzyskania fachowej pomocy przy wypełnianiu zeznania podatkowego. Pracownicy urzędów będą wyjaśniać wątpliwości związane z rozliczeniem PIT-ów za 2016 r., np. z jakich ulg i odliczeń można skorzystać czy jak rozliczyć dochody zagraniczne. W trakcie „Dnia Otwartego” będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanych w urzędach skarbowych stanowisk komputerowych i wysłać swoje zeznanie roczne przez Internet, będzie można skorzystać również z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR).

Żeby wysłać swoje rozliczenie podatkowe przez Internet wystarczy zabrać ze sobą:

– rozliczenie PIT-11 jakie otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty świadczące o uzyskanych dochodach w 2016 roku,

– jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o zabraniu ze sobą potwierdzenia dokonanych wydatków, które chcemy odliczyć,

– warto mieć ze sobą również zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2015 rok) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2015 roku – informacja ta będą potrzebne do identyfikacji danych i wysłania zeznania przez Internet.

Kolejnym udogodnieniem dla podatników rozliczających PIT-y za 2016 r., będą zaplanowane na 27 i 28 kwietnia wydłużone godziny pracy we wszystkich urzędach skarbowych. W tych dniach będą one czynne do godziny 18:00.

Info: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie