Urząd jest elastyczny i się dostosuje

– Chciałbym prosić o interwencję w sprawie pism urzędowych przesyłanych przez Urząd Miasta w Stalowej Woli. Nie jestem zadowolony z tego, że nie dostałem korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej, tylko przyniósł ją pracownik urzędu, który mnie nie zastał, gdyż pracuję. Mam problem z odebraniem pisma, bo nie mogę się wyrwać ze swojej pracy w godzinach pracy Urzędu Miasta – odebraliśmy takie zgłoszenie telefoniczne od naszego czytelnika. Sprawdzamy, pytamy, interweniujemy w Urzędzie Miejskim.

Problem wydaje się niebłahy, zwłaszcza, że czytelnik opisując konkretną sytuację przekonuje nas, jak duży kłopot sprawia odebranie przesyłki. – Pracuję do godz. 16., albo dłużej i ciężko mi się wyrwać, żeby odwiedzić urząd i pewnie jeszcze odczekać swoje w kolejce. Dużo wygodniej było wcześniej, kiedy tę korespondencję z Urzędu Miasta realizowała Poczt Polska, bo placówki pocztowe czynne są dłużej, nawet do 20. Rozumiem, że miasto szuka oszczędności, ale akurat dla mnie taka forma dostarczenia korespondencji urzędowej jest nie do zaakceptowania, bo muszę specjalnie brać dzień wolny w pracy. Akurat są takie pisma, kiedy liczy się czas odbioru, bo np. jest to ponaglenie do zapłaty podatku i jeśli nie zapłacę w terminie, to będę miał naliczone odsetki – skarży się mieszkaniec Stalowej Woli i pyta, czy nie można by było przywrócić przesyłania korespondencji z urzędu właśnie poprzez Pocztę.

W stalowowolskim Urzędzie Miasta dostajemy zapewnienie, że takiego problemu nie ma, a dostarczanie korespondencji przez pracowników urzędu to tylko przypadki wyjątkowe, a nie regularna praktyka. – Faktycznie część korespondencji jest roznoszona przez naszych pracowników. Są to głównie świadczenia rodzinne i raz w roku pisma podatkowe. Tę część korespondencji roznoszą pracownicy, żeby było szybciej i przy okazji taniej. Generalnie jednak cały czas korzystamy z usług Poczty Polskiej, z którą mamy podpisana umowę w tym zakresie – wyjaśnia Gabriela Grzesiowska z Urzędu Miasta w Stalowej Woli.

Większość korespondencji z Urzędu Miasta idzie więc niezmiennie drogą pocztową. Co jednak z tą częścią pism, które próbował dostarczyć pracownik Urzędu? Co zrobić, jeśli jest dla nas problemem stawienie się w urzędzie w godzinach jego pracy? – Nie ma takiego problemu, żeby nie można było odebrać takiej korespondencji. Jeśli pracownik nie zastanie adresata, to pozostawia informację z prośbą o kontakt pod wskazanym numerem telefonu. W takiej sytuacji, jeśli ktoś woli otrzymać pismo za pośrednictwem poczty, to wystarczy, że przekaże nam taką dyspozycję i zawsze możemy wtedy wysłać w ten sposób – tłumaczy Gabriela Grzesiowska.

Pojawia się też pomysł, żeby taką, ważną korespondencję dostarczyć nie pod adres domowy, ale do miejsca pracy adresata, gdzie przebywa on w tzw. godzinach urzędowych. – Nie ma też kłopotu ze zmianą adresu do korespondencji. Jeśli ktoś życzyłby sobie odebrać pismo np. w pracy, to też wystarczy, że do nas to zgłosi. Jesteśmy w stanie się dostosować, dlatego zawsze w przypadku trudności z odebraniem przesyłki prosimy o kontakt pod pozostawiony przez nas numer telefonu. Jako urząd jesteśmy bardzo elastyczni i dostosujemy się do możliwości adresata. Zdarzają się różne życzenie i zastrzeżenia, np. żeby nie doręczać do nikogo z rodziny itp. i my na to przystajemy, chociaż przepisy dopuszczają dostarczenie nie tylko do rąk własnych – zapewnia Gabriela Grzesiowska z Urzędu Miasta w Stalowej Woli