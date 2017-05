Uroczyste wręczenie nagrody głównej w Loterii SANBanku

W dniu 11 maja 2017r. w Centrali Nadsańskiego Banku Spółdzielczego odbyło się uroczyste wręczenie nagrody głównej w loterii „Autolokata Jubileuszowa”.

Kluczyki do nowego samochodu marki Citroën C4 Cactus o wartości 55 tys. wręczył prezes Stanisław Kłapeć pani Lucynie Marki z miejscowości Kopki w gminie Rudnik nad Sanem.

Loteria promocyjna „Autolokata Jubileuszowa” została ogłoszona w ubiegłym roku z okazji 90 urodzin Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Jej rozstrzygnięcie odbyło się na scenie głównej na placu przed Miejskim Domem Kultury w dniu 3 maja br. podczas obchodów Dni Stalowej Woli.

W losowaniu wzięło udział w sumie 19 677 losów. Uczestnikami loterii były osoby, które spełniły wszystkie warunki określone w Regulaminie Loterii. Przede wszystkim musiały one założyć lokatę pn. „Autolokata Jubileuszowa” w okresie od 18.01.2016r. do 18.04.2016r. na kwotę 1 000 złotych lub jej wielokrotność, a następnie przetrzymać ją do dnia 18.04.2017r.

Laureatami pozostałych nagród takich jak skuter, laptop oraz 10 nagród o wartości 1000 złotych zostali Klienci Oddziałów Banku ze Stalowej Woli, Bojanowa, Nowej Sarzyny, Jeżowego.

Lista laureatów: skuter – MARUT MARZENA, laptop – JANIEC BOGUSŁAWA, wieża + GPS – REJ KRZYSZTOF, aparat cyfrowy – WNUK EDWARD, serwis obiadowo-kawowy – PRYTEK CZESŁAWA, odkurzacz + robot kuchenny – TABOR JOANNA, odtwarzacz Blu-ray + sokowirówka – MORSKA MARIA, ekspres do kawy – ZAGUŁA DANUTA, serwis obiadowo-kawowy – KULEC STANISŁAWA, zestaw garnków – BIAŁY BARBARA, robot kuchenny + wieża – KOBYLARZ BOGUSŁAWA, kamera HD – BŁOŃSKA MARZENA.

Wszystkim laureatom gratulujemy wygranych.