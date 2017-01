Uratowany przed samobójstwem

Leżajscy policjanci interweniowali w mieszkaniu mężczyzny, który 23 stycznia zamknął się w łazience zapowiadając popełnienie samobójstwa. Funkcjonariusze zdążyli na czas i uratowali mężczyznę.

W poniedziałek dyżurny leżajskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w Leżajsku mężczyzna zamknął się w łazience z myślą odebrania sobie życia. Pod wskazany adres szybko udali się policjanci. Potwierdzili, że w zamkniętej łazience znajduje się osoba, z którą nie żadnego kontaktu. Nie tracąc czasu funkcjonariusze „sposobem” otworzyli drzwi.

Szybka reakcja policjantów i przybyłych na miejsce ratowników medycznych spowodowała, że nie doszło do tragedii. Uratowany mężczyzna trafił do szpitala.

Policja apeluje o wykazanie empatii względem osób w trudnej sytuacji. Często od reakcji otoczenia i tego, jak szybko dana osoba otrzyma właściwą pomoc zależy jej dalszy los. Nie można ignorować niepokojących sygnałów przekazywanych przez bliskie nam osoby. Nie bądźmy obojętni, bądźmy bardziej wrażliwi na to, co dzieje się „za ścianą” i reagujmy zawsze, gdy mamy podejrzenie, że ktoś potrzebuje pomocy. Może to być właśnie ten moment, w którym możemy uratować człowiekowi życie.