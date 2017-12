Upadłość konsumencka – czy miejsce zamieszkania dłużnika ma jakieś znaczenie?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, dłużnik pragnący ogłosić upadłość konsumencką powinien złożyć wniosek w tym przedmiocie do sądu rejonowego. Właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Czy ma to jakieś znaczenie w praktyce, który sąd będzie rozpatrywał daną sprawę? Czy w niektórych sądach jest łatwiej niż w pozostałych?

Przepisy przepisami, a życie życiem

Ustawa, która obowiązuje, określa regulacje dotyczące upadłości konsumenckiej na terytorium całego kraju. Problem jest jednak w tym, że niektóre przepisy można różnie interpretować. Sędziowie więc mogą stosować pewne normy w nieco inny sposób, mniej lub bardziej korzystny dla wnioskodawców. Zdając sobie z tego sprawę niektóre osoby, rozważając złożenie wniosku o upadłość konsumencką, rozważają zmianę miejsca zamieszkania, aby ich wniosek rozpatrywał łagodniejszy w tym zakresie sąd.

Miejsce zamieszkania – co na ten temat mówią przepisy?

Problem dotyczący miejsca zamieszkania został uregulowany przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Otóż w myśl art. 25 KC, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Z definicji tej wynika, że o miejscu zamieszkania można mówić jedynie wówczas, gdy dana osoba pragnie w konkretnym miejscu zorganizować centrum swojego życia osobistego oraz prowadzić w nim swoje interesy o charakterze majątkowym. Kwestią niezwykle istotną jest jeszcze art. 28 KC. Mianowicie, w przepisie tym znajduje się regulacja, zgodnie z którą, można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Czy miejsce zamieszkania ma rzeczywiście znaczenie przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to stosunkowo młoda instytucja w polskim systemie prawnym. Mianowicie, została ona wprowadzona przez ustawodawcę w 2009 roku, zaś wraz z końcem 2014 roku znowelizowano przepisy w tym przedmiocie. Jak przyznaje specjalista z wrocławskiej Kancelarii Ptak i Wspólnicy, Początkowo sędziowie mieli pewne problemy z interpretowaniem poszczególnych przepisów ustawy. Dotyczyło to przede wszystkim kwestii rażącego niedbalstwa. Obecnie jednak linia orzecznicza kształtuje się w podobnym kierunku, niezależnie od miejsca wydawania rozstrzygnięć. Z powyższego wynika więc, że „turystyka upadłościowa” nie ma uzasadnienia. Najważniejsze są okoliczności sprawy, nie zaś to, kto ją będzie rozpoznawał.

Zgodnie z przepisami, wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zostać złożony przez dłużnika w miejscu jego zamieszkania. Jest ono definiowane przez regulacje zawarte przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Z kolei fakt, iż w Polsce obowiązuje jeden system prawny, daje uzasadnione przekonanie, że w różnych regionach kraju sprawy są rozpatrywane na podstawie tych samych przepisów, stąd też rozstrzygnięcia sądów powinny być wszędzie podobne.