Unijna dotacja na Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli pozyskało 15 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rewaloryzację modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

25 października Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt muzeum znalazł się na 9 miejscu.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac konserwatorskich i budowlanych w modernistycznych warsztatach szkolnych przy ul. Hutniczej 17 i zaadaptowanie ich na nowoczesne Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Nowo utworzone muzeum stanie się liczącym się miejscem upowszechniającym dziedzictwo COP i popularyzującym naukę, technikę, najnowsze technologie, tematykę gospodarczą, ważnym miejscem aktywnego wypoczynku i rekreacji. Muzeum zostanie zlokalizowane w zabytkowym budynku warsztatów szkolnych, które wraz ze swoim oryginalnym wyposażeniem stanowi świadectwo industrialnego dziedzictwa naszego regionu.

Zakres projektu obejmie prace konserwatorskie i roboty budowlane budynku byłych warsztatów szkolnych, zagospodarowanie terenu, budowę wystawy stałej oraz konserwację i digitalizację eksponatów. Na poziomie parteru umieszczona zostanie: przestrzeń wystawowa (ekspozycja stała, pomieszczenie z zabytkowymi maszynami ślusarskimi, paleniskiem kowalskim z kompletem urządzeń, kotłem węglowym centralnego ogrzewania), laboratorium (na antresoli), księgarnia, szatnia z foyer, kawiarnia, pomieszczenia administracyjne, zaplecze socjalne dla pracowników, pomieszczenia magazynowe oraz węzeł sanitarny. Na poziomie (-1) zostaną zlokalizowane sale edukacyjne, biblioteka, kino edukacyjne, węzeł sanitarny, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Projekt obejmuje również prace w przestrzeni zewnętrznej niezbędne dla funkcjonowania budynku: przebudowanie ciągów pieszych i jezdnych, wykonanie ogrodzenia i oświetlenia.

W pięknych wnętrzach modernistycznej hali warsztatowej, na przestrzeni 2000 m2 w nowoczesny sposób zostanie zaprezentowana po raz pierwszy w Polsce w tak szerokim zakresie historia narodzin, rozwoju i dzisiejszej kondycji niezwykłego fenomenu gospodarczego jakim był COP. Wystawa wskaże Stalową Wolę jako symbol skoku cywilizacyjnego z lat 30. XX w. we wszystkich wymiarach – a zwłaszcza gospodarczym, społecznym, urbanistycznym, kulturowym. Powstanie ekspozycja interaktywna, angażująca odbiorcę wielozmysłowo. Wystawę utworzy kilkaset zabytków związanych z COP: militaria, pojazdy, rowery, motocykle, wyposażenia wnętrz, etc. Główną atrakcję wystawy stanowić będzie unikatowa kolekcja historycznych (w większości sprawnych) maszyn będących na wyposażeniu warsztatów. W pomieszczeniu dawnej kuźni zachowane jest palenisko kowalskie z kompletem urządzeń. W warsztatach zachowany jest także oryginalny zestaw obrabiarek-tokarek, frezarek, wiertarek stanowiących pierwotnie część parku maszynowego warsztatów. Wszystkie te maszyny są w dalszym ciągu sprawne i zostaną wykorzystane do pokazów technicznych. Wystawę wzbogacą także urządzenia interaktywne i multimedialne umożliwiające zwiedzającym poznawanie i zdobywanie wiedzy, obserwację i odkrywanie.

Dziedzictwo kulturowe województwa podkarpackiego, tak w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym, jest nierozerwalnie związane z ideą i funkcjonowaniem utworzonego w latach 30. XX w. Centralnego Okręgu Przemysłowego – jednego z największych przedsięwzięć II Rzeczypospolitej. Organizacja Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli nie jest przypadkowa, gdyż właśnie to miejsce było wizytówką COP, symbolem „stalowej woli narodu polskiego wybicia się na nowoczesność”, dzieckiem nowego patriotyzmu, nowoczesnej myśli technicznej i architektonicznej, realizowanej we własnym, niepodległym państwie.

Źródło dofinansowania:

Środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,VIII oś priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Realizacja projektu w latach: 2018-2020