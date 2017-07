Umowa dożywocia czy służebność

Zamierzam podarować synowi i synowej dom, w którym sama obecnie mieszkam. Chciałabym jednak w formalny sposób zabezpieczyć swoje prawa do tego, aby do końca życia mieć zapewnioną możliwość korzystania nieodpłatnie z dwóch pomieszczeń w tym budynku, niezależnie od tego, kto będzie w przyszłości właścicielem nieruchomości. Czy można to jakoś zrobić? – pyta czytelniczka „Sztafety”.

Istnieje taka możliwość. Można skorzystać z instytucji służebności mieszkania bądź umowy dożywocia. W umowie dożywocia czytelniczka, jako właścicielka nieruchomości, zobowiązuje się przenieść własność tej nieruchomości na zbywcę (syna i synową) w zamian za dożywotnie utrzymanie, a więc dostarczenie wyżywienia, ubrania, światła i opału czy też pielęgnowanie w chorobie. Dożywocie polega tu na przekazaniu własności domu w zamian za prawo do dożywotniego w nim mieszkania i do opieki świadczonej przez nowego właściciela nieruchomości. Jak wynika z treści art. 908 Kodeksu cywilnego, strony mogą swobodnie kształtować treść obowiązków nakładanych na nabywcę nieruchomości w związku z umową dożywocia, czyli to strony określają, co należy rozumieć pod pojęciem dożywotniego utrzymania, jakie świadczenia zapewnia nabywca nieruchomości zbywcy tej nieruchomości, w zamian za przeniesienie nieruchomości. Dopiero w braku postanowień umownych wchodzą świadczenia określone w art. 908 Kodeksu cywilnego, czyli że nabywca nieruchomości ma zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, tj. przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

Następstwem przeniesienia własności nieruchomości na podstawie umowy dożywocia jest obciążenie tej nieruchomości prawem dożywocia, co oznacza, że wynikające z tej umowy obciążenia wywierają skutki wobec wszystkich, a zatem nie tylko wobec stron umowy dożywocia i osób bliskich zbywcy, na rzecz których prawo to zostało ustanowione (art. 910 §1 Kodeksu cywilnego). Warto pamiętać, że obciążenie nieruchomości dożywotnim prawem mieszkania nie przeszkadza właścicielowi nieruchomości (synowi i synowej) w swobodnym rozporządzaniu nieruchomością, którzy nie muszą uzyskiwać zgody czytelniczki jako dożywotnika o zgodę, aby sprzedać nieruchomość.

Z chwilą podpisania umowy o dożywocie, zobowiązany (syn i synowa) stają się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości i mogą nią rozporządzać jak właściciel. Nabywca nieruchomości na podstawie umowy dożywocia może tę nieruchomość sprzedać, lecz wówczas nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia objęte prawem dożywocia, chyba że stały się one wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jeszcze jego własnością.

Prawo dożywocia podlega ujawnieniu w księdze wieczystej. Umowa dożywocia, podobnie jak każda umowa przenosząca własność nieruchomości (sprzedaż, darowizna) musi być zawarta pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego. Treść prawa dożywocia uzyskiwanego w zamian za przeniesienie własności nieruchomości musi być określona w umowie w sposób szczegółowy. Postanowienia umowy są wiążące nie tylko dla stron, czyli zbywcy i nabywcy nieruchomości, ale także dla osoby bliskiej zbywcy, jeżeli dożywocie zostało dla takiej osoby zastrzeżone. Zbywcę i osobę bliską zbywcy, dla których dożywocie zostało zastrzeżone, nazywamy dożywotnikami. Umowa powinna dokładnie określać rodzaj i wielkość świadczeń, a także ich zmianę w wypadku wygaśnięcia prawa dożywocia w stosunku do jednego z dożywotników, gdy pozostaje jeszcze drugi z nich. W innym wypadku prawo dożywocia ustanowione na rzecz kilku osób ulega w razie śmierci jednej z tych osób odpowiedniemu zmniejszeniu.

Renta zamiast dożywocia

Zgodnie z art. 914 Kodeksu cywilnego, w przypadku zbycia nieruchomości przez zobowiązanego (w przypadku czytelniczki – przez syna i synową) dożywotnik ma prawo domagać się zamiany przysługującego mu prawa dożywocia na rentę.

Ponadto, art. 913 kodeksu cywilnego dopuszcza możliwość zamiany wszystkich lub niektórych świadczeń objętych treścią dożywocia, jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności. W przypadku, gdy relacje pomiędzy dożywotnikiem a nabywcą nieruchomości diametralnie się zmienią po zawarciu umowy dożywocia, wówczas sąd, na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. Z żądaniem zamiany świadczeń objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę może wystąpić każda ze stron umowy dożywocia.

W wyjątkowych sytuacjach sąd może na wniosek którejkolwiek ze stron (z zastrzeżeniem, że dożywotnikiem jest zbywca nieruchomości) rozwiązać umowę o dożywocie. Wyrok rozwiązujący umowę dożywocia działa od momentu wydania przez sąd orzeczenia. Dożywotnik nie ma wówczas obowiązku zwrotu otrzymanych świadczeń, a nieruchomość podlega zwrotowi w takim stanie, w jakim znajduje się w chwili uprawomocnienia się wyroku. W razie jednak ulepszenia nieruchomości osobie zobowiązanej do zwrotu przysługuje roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

W jednym przypadku powództwo o rozwiązanie umowy dożywocia jest niedopuszczalne – gdy nastąpiło zbycie nieruchomości obciążonej dożywociem (wyrok SN z 17 marca 2004 r., II CK 91/03). W takiej sytuacji bowiem dożywotnikowi, na podstawie art. 914 Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do żądania zamiany umowy dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Jeśli natomiast zobowiązany z umowy dożywocia nie realizuje ciążących na nim obowiązków (dostarczenie utrzymania, wyżywienia itp.), uprawniony ma prawo wytoczyć przeciwko niemu powództwo o zasądzenie umówionych świadczeń lub o odszkodowanie za nienależyte wykonywanie umowy. Samo niewywiązywanie się nabywcy nieruchomości z obowiązku świadczenia na rzecz dożywotnika nie jest podstawą do zamiany dożywocia na rentę.

Służebność mieszkania a dożywocie

Właściciele nieruchomości, decydując się na darowanie nieruchomości swoim dzieciom, wnukom, bardzo często zastanawiają się, jak to zrobić, aby w pewnym momencie życia nie zostać pozbawionym mieszkania czy też środków do życia. Powszechnie stosowaną umową do przeniesienia własności nieruchomości w rodzinie jest umowa darowizny. Jednak ta umowa nie zapewnia osobom dokonującym darowizny żadnych praw i roszczeń w stosunku do osób obdarowanych. Jeżeli na przykład rodzice, na podstawie umowy darowizny darują dom swojemu synowi, oczekując, że będzie się nimi zajmował do końca życia, to muszą wierzyć synowi na słowo, ponieważ takie zobowiązanie nigdzie nie zostało zapisane i nie będzie dla syna wiążące.

Umowę darowizny nieruchomości z zastrzeżeniem służebności mieszkania należy odróżnić od umowy dożywocia. Często mylnie służebność jest pojmowana jako dożywocie, natomiast te dwie instytucje reguluje zupełnie inna podstawa prawa cywilnego. Pełniejszą formą zabezpieczenia na starsze lata jest umowa dożywocia (art. 908 k.c.), a nie umowa darowizny (art. 888 k.c.) z zastrzeżeniem służebności mieszkania.

Czym się zatem różni służebność mieszkania od umowy dożywocia? W literaturze przyjmuje się, że służebność mieszkania to prawo do „zamieszkiwania”, a więc zajmowania oznaczonego pomieszczenia mieszkalnego dla schronienia, wypoczynku, snu, przyrządzania posiłków, dokonywania czynności higieny osobistej, zaspokajania potrzeb kulturalnych, itp. Nie ma tu natomiast obowiązku zapewnienia utrzymania, dostarczania wyżywienia, zapewnienia pomocy w chorobie, jak przy umowie dożywocia.

Warto zatem zadbać, aby w samej umowie ustanowienia służebności czy dożywocia dokładnie opisać, jaka ma być treść wiążącego porozumienia. Wszelkich wyjaśnień w tym zakresie udzieli stronom notariusz.

Bożena Kolba