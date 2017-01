Dzięki czujności mieszkańców Stalowej Woli w ręce policjantów wpadli dwaj mężczyźni w wieku 29 i 55 lat, którzy włamali się do niezamieszkanego domu i ukradli żeliwne grzejniki, żelazko i klucze. Skradzione mienie odzyskano. Za kradzież z włamaniem kodeks karny przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W sobotę 14 stycznia stalowowolscy policjanci zostali powiadomieni przez dwóch mieszkańców miasta o ujęciu dwóch mężczyzn, którzy na wózku wieźli dwa żeliwne grzejniki. Policjanci udali się na ulicę Ogrodową, gdzie doszło do zdarzenia. Mundurowi wylegitymowali wskazane osoby. Byli to mężczyźni w wieku 29 i 55 lat. Funkcjonariusze ustalili, że obaj włamali się do niezamieszkanego domu, skąd skradli żeliwne grzejniki, żelazko i klucze. Wartość powstałych strat oszacowano na 800 złotych. Skradzione mienie odzyskano. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

29-latek i jego 55-letni wspólnik usłyszeli zarzut włamania. Przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Kodeks karny za włamanie przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda powiatowa Policji w Stalowej Woli.