Ukradli kartę bankomatową. Zrobili zakupy za blisko 7 tysięcy złotych

Kara do 10 lat pozbawienia wolności grozi dwóm mieszkańcom Tarnowa, którzy podejrzani są o kradzież karty bankomatowej. 77-letnia mieszkanka Tarnobrzega straciła kartę będąc na zakupach. Sprawcy przy jej pomocy wydali z konta kobiety blisko 7 tysięcy złotych. Kartą posługiwali się na terenie trzech województw. Mężczyźni usłyszeli 14 zarzutów.

O kradzieży karty bankomatowej, tarnobrzescy policjanci zostali powiadomieni kilka miesięcy temu. Pokrzywdzona 77-letnia kobieta, kartę prawdopodobnie straciła będąc na zakupach. Na dodatek przechowywała ją w plastikowym etui razem kodem pin, który zapisała na karteczce. Gdy kobieta zorientowała się, że padła ofiarą złodziei, na jej koncie brakowało już blisko 7 tysięcy złotych.

W tym czasie sprawcy płacili kartą bankomatową za robione zakupy, m.in. w sklepach sportowych, kosmetycznych, obuwniczych oraz na stacji i przydrożnych zajazdach, na terenie trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Policjanci służby kryminalnej rozpoczęli czynności w celu ustalenia tożsamości sprawców i ich zatrzymania. Ślad doprowadził funkcjonariuszy do dwóch mieszkańców Tarnowa.

Do pomocy włączyli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Tarnowie – Centrum. Sprawcy zostali zatrzymani w swoich mieszkaniach. Zaskoczeni pojawieniem się funkcjonariuszy, przyznali się do popełnienia przestępstw. Byli to 32 i 33-letni mieszkańcy Tarnowa, notowani już wcześniej za przestępstwa.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił policjantom na przedstawienie mężczyznom za popełnione przestępstwa łącznie 14 zarzutów. Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu zastosował wobec podejrzanych, środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Info: KPP Tarnobrzeg