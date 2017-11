Układaj Konto Jakże Osobiste Alior Banku według swoich potrzeb

Obecnie klienci szukają prostych produktów, które mogą dopasować do swoich potrzeb. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Alior Bank z ofertą Konta Jakże Osobistego. Jest to spersonalizowany rachunek bankowy, stanowiący ciekawą alternatywę dla kont dostępnych na rynku. O jego szczegółach i zaletach mówi Izabela Borys-Tarkowska, doradca z placówki partnerskiej Alior Banku w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 82.

Konto Jakże Osobiste to zupełnie nowa odsłona codziennej bankowości i unowocześniony produkt w ofercie Alior Banku. Jakie są jego główne zalety?

- Konto Jakże Osobiste to oferta pozwalająca na samodzielny wybór korzyści przez klienta, który wie najlepiej, z jakich funkcjonalności i usług bankowych chce korzystać i kiedy. My umożliwiamy mu swobodny wybór rozwiązań dopasowanych do jego potrzeb – elementy tej oferty klient może zmieniać, dodawać lub z nich rezygnować w dowolnym momencie, w bardzo prosty i intuicyjny sposób.

Z jakimi kosztami wiąże się takie konto szyte na miarę?

Posiadacz Konta Jakże Osobistego nie ponosi kosztów dwóch wybranych korzyści, a każda dodatkowa kosztuje tylko 3,5 zł. Przy odpowiednim dobraniu parametrów rachunku i spełnieniu standardowych warunków, Konto Jakże Osobiste może być dla klienta całkowicie bezpłatne.

Co to za standardowe warunki?

- W każdym banku kluczowe są zawsze dwie opłaty: za prowadzenie konta oraz za korzystanie z karty debetowej. W przypadku Konta Jakże Osobistego klient może zostać zwolniony z obu. Wystarczy, że zapewni w ciągu miesiąca jednorazowy wpływ na konto w wysokości minimum 1500 zł oraz dokona transakcji bezgotówkowych, czyli w uproszczeniu zapłaci kartą, na kwotę minimum 300 zł w miesiącu. Z opłaty za prowadzenie konta zwolnione są również osoby do 26. roku życia.

A co z innymi opłatami, np. za przelewy czy wypłaty z bankomatów?

- Wszystkie zwykłe przelewy krajowe w złotych realizowane przez Internet są darmowe. Bank nie pobiera opłat również za wydanie karty do konta, wykonywanie transakcji za pomocą systemu BLIK czy korzystanie z bankomatów własnych Alior Banku. Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w całej Polsce również są dostępne i jest to właśnie jedna z korzyści do wyboru.

Jakie są pozostałe korzyści i opłaty z nimi związane?

- Aktualnie w ofercie jest 9 korzyści, które klienci – w ramach szerokich badań i konsultacji – sami określili jako najbardziej dla nich istotne. Tak jak wspomniałam, bank nie pobiera opłat za dwie wybrane, a każda następna to koszt 3,5 zł. Wśród nich można znaleźć takie udogodnienia jak wspomniane darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, a ponadto: darmowe wypłaty z bankomatów za granicą, wyższe oprocentowanie na koncie oszczędnościowym, limit w koncie bez odsetek przez 10 dni w miesiącu, zwrot 1% za płatności telefonem, ubezpieczenie w podróży za granicą, program lojalnościowy Mastercard priceless specials, w którym można zbierać punkty i wymieniać je na atrakcyjne nagrody. Klienci mają do dyspozycji także ubezpieczenia assistance oraz pakiet 5 bezpłatnych przelewów natychmiastowych. Korzyści można dowolnie modyfikować w nowej bankowości internetowej i aplikacji mobilnej, a nowo wybrane w większości zaczynają działać już od następnego dnia. Lista korzyści dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego będzie przez Alior Bank na bieżąco rozwijana.

Nowy rachunek osobisty Alior Banku wydaje się elastycznym i łatwym do korzystania rozwiązaniem. Gdzie można założyć takie konto?

- Konto Jakże Osobiste to podstawowy rachunek wpisujący się w strategię „Cyfrowego buntownika” naszego banku. Jej ideą jest wyjście naprzeciw potrzebom klientów, którzy w coraz większym stopniu chcą korzystać z nowoczesnej bankowości. Rachunek można otworzyć składając wniosek przez stronę internetową banku oraz w tradycyjny sposób, czyli w naszej placówce, do której serdecznie zapraszam – wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i pomożemy przejść przez cały proces.

Dziękuję za rozmowę, a klientów zapraszam do placówki partnerskiej Alior Banku:

Stalowa Wola, ul. Okulickiego 82 tel. 15 300 04 56 ; 512 153 917